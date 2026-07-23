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전기차 배터리 화재 막는 초정밀 검사기술 개발

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전기차 배터리 화재 막는 초정밀 검사기술 개발

입력 2026.07.23 20:20

수정 2026.07.23 20:23

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김영진 카이스트 교수팀 발표

전기차 배터리 화재 막는 초정밀 검사기술 개발

카이스트(KAIST) 연구진이 전기차 배터리 화재를 예방하고 안전성을 높일 수 있는 초정밀 검사 기술을 개발했다.

카이스트는 김영진 기계공학과 교수(사진) 연구팀이 열폭주 원인이 될 수 있는 배터리 전극의 미세한 두께 불균일을 머리카락 굵기의 약 1만분의 1 수준까지 측정할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

전기차에 많이 쓰이는 리튬이온배터리 전극은 전기가 흐르는 핵심 부품으로, 두께가 조금만 달라도 충·방전 과정에서 전류가 특정 부분에 집중돼 열이 발생할 수 있다. 또 열이 계속 쌓이면 배터리 내부 온도가 급격히 상승해 화재나 폭발로 이어지는 열폭주 현상이 일어난다.

열폭주를 막기 위해서는 배터리 제조 과정에서 전극 두께를 균일하게 관리하는 것이 중요한데, 기존 검사 기술은 생산 현장에서 활용하기 어려운 한계가 있었다.

연구팀은 빛과 전파의 중간 영역에 있는 전자기파인 ‘테라헤르츠파’로 전극 내부 정보를 얻고, 빛의 주파수를 자의 눈금처럼 일정하게 나눠 측정 기준으로 활용하는 ‘광주파수빗’을 활용해 기존 검사 기술 한계를 극복했다.

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