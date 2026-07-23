24일부터 ‘올해의 작가상 2026’ 신작 전시

후원작가 이정우·전현선 등 4명 AI 등 동시대 미술의 현재 조망

국립현대미술관 ‘올해의 작가상 2026’ 후원작가 이해민선(49)·이정우(45)·전현선(37)·홍진훤(46)의 전시가 막을 올린다. 국립현대미술관은 ‘올해의 작가상 2026’을 24일부터 오는 12월6일까지 국립현대미술관 서울관에서 개최한다고 23일 밝혔다. 최종 수상자는 10월에 발표한다.



‘올해의 작가상’은 국립현대미술관과 SBS문화재단이 2012년부터 공동으로 주최해온 현대미술 작가 후원 프로그램이다. 매년 작가 4인(팀)을 선정하여 신작 제작과 전시 등을 후원하고 있다.



세계를 바라보는 익숙한 방식에 질문을 던지는 네 작가의 시선을 통해 동시대 미술의 현재를 조망한다. 이해민선은 사물과 환경에 축적된 시간의 흔적을 세심하게 관찰하며, 소멸과 지속 사이에 놓인 존재들의 상태를 회화와 설치 작업으로 탐구해왔다. ‘잔설’은 눈을 직접 그리는 대신 인화지의 흰색을 남긴 채, 그 주변의 먼지와 얼룩, 녹아내린 자국으로 표현했다. ‘바깥’과 ‘직립식물_덩어리’는 임시적인 것이 오래 지속되며 형성하는 풍경과 관계를 보여준다.



이정우는 생성형 인공지능(AI)과 데이터 기술이 현실과 역사를 구성하는 방식에 주목한다. ‘씌여진 영화, 씌여질 역사’는 해방 직후 만들어진 영화 <자유만세>에서 사라진 장면을 AI로 재구성해 과거의 검열이 오늘날 기술과 매체 환경에서 변형돼 반복되는 양상을 짚고, ‘왼손의 사수’는 영상 생성 모델의 오류를 통해 기술의 한계를 드러낸다.



전현선은 회화를 복합적인 공간 경험으로 확장해온 작가다. 2m 크기의 캔버스 30점을 암벽등반장처럼 비스듬하게 연결한 ‘토끼도 굴을 두 개 판다’는 관람객이 저마다의 시선과 경로로 이미지를 따라가며, 열린 해석을 만들어낼 수 있도록 구성했다. 그림에서 튀어나온 듯한 설치 조각들은 평면과 입체, 이미지와 사물의 경계를 넘나든다.



홍진훤은 사진, 영화, 웹프로그래밍 등을 활용해 이미지를 둘러싼 권력관계와 시각체계를 탐구해왔다. ‘이미지의 최고 형태는 무장투쟁이다’는 한국의 집회문화가 무대와 카메라를 위한 연출 속에서 점차 하나의 공연처럼 변해가는 모습을 성찰하는 영상 작업이다. ‘사실 은하수는 유령입니다’는 풍경 사진을 통해 이미지와 현실의 관계를 탐구한다.



김성희 국립현대미술관장은 “올해의 작가상은 동시대 한국미술의 실험적 흐름과 새로운 담론을 제시해온 대표 전시”라면서 “보이는 것 너머의 구조와 조건을 탐구하는 네 작가의 작업을 통해 우리가 살아가는 시대를 입체적으로 이해하는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

