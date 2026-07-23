출생국≠대표국 ‘국경 없는 월드컵’

참가 선수 중 4분의 1 ‘디아스포라’ 프랑스 국적 74명이 타 국가 대표 한 가족이 다른 팀 선택한 사례도

국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵은 대표팀과 국적의 의미가 빠르게 달라지고 있음을 보여줬다. 출생국이 아닌 다른 나라 대표팀 유니폼을 입은 선수가 전체 참가자의 약 4분의 1에 달했다.



영국 일간 가디언은 23일 북중미 월드컵에 출전한 1248명 가운데 23.6%가 자신이 태어난 나라가 아닌 다른 나라를 대표했다고 분석했다. 출생국과 대표국이 다른 선수 비율은 역대 월드컵 중 최고였다. 2022 카타르 월드컵에서는 전체 선수의 16.5%가 출생국이 아닌 다른 나라 대표팀에 선발됐다. 2018 러시아 월드컵보다 5.1%포인트 높은 수치였는데 북중미 대회에서는 7.1%포인트 상승했다. 전체 출전 시간과 득점, 도움에서도 약 4분의 1에 가까운 비중을 차지했다. 48개국이 104경기를 치른 역대 최대 규모 월드컵에서 디아스포라 출신 선수들이 경기력과 결과에 직접적인 영향을 미쳤다는 의미다.



출생국과 다른 나라를 대표한 선수가 득점하거나 도움을 기록한 골은 70골이었다. 득점자와 도움 제공자가 모두 출생국과 다른 대표팀에서 뛴 경우도 19골에 달했다.



프랑스 대표팀의 마이클 올리세는 이 같은 변화를 상징한다. 영국에서 태어난 올리세는 프랑스·알제리·나이지리아·영국 대표팀에서 뛸 자격이 있었지만 프랑스를 선택했다. 올리세는 이번 대회에서 도움 7개를 기록했다. 올리세는 자신의 정체성에 대해 프랑스와 알제리, 나이지리아, 영국이라는 네 나라가 모두 자신을 구성한다고 밝힌 바 있다. 선수의 국적을 단순히 출생지 하나로 설명하기 어려워졌다는 뜻이다.



콜롬비아에서 태어난 멕시코 대표팀 공격수 훌리안 키뇨네스는 개막전인 남아프리카공화국전에서 대회 첫 골을 넣었다. 키뇨네스는 이후 세 경기에서 추가로 득점했고, 멕시코가 치른 두 차례 토너먼트 경기에서도 골을 기록했다. 미국 대표팀의 말리크 틸먼은 독일에서 태어났다. 틸먼은 이번 대회에서 2골 1도움을 올렸다. 조너선 데이비드는 미국에서 태어난 뒤 캐나다에서 성장해 캐나다 대표팀을 선택했다. 그는 캐나다의 월드컵 사상 첫 승리에서 해트트릭을 기록했다.



가장 많은 선수를 다른 나라 대표팀에 공급한 국가는 프랑스다. 프랑스에서 태어났지만 다른 나라의 유니폼을 입은 선수가 74명이었다.



특정 국가 출생자가 다른 나라 대표팀 주축을 이룬 사례로는 퀴라소가 가장 두드러졌다. 퀴라소 선수단 26명 가운데 25명이 네덜란드에서 태어났다. 퀴라소에 이어 한 나라가 다른 대표팀에 가장 많은 선수를 제공한 다섯 사례도 모두 프랑스 출생 선수들이었다. 프랑스의 이민 역사와 유소년 육성 체계가 아프리카와 카리브해 지역 대표팀 전력에도 큰 영향을 미치고 있음을 보여준다.



한 가족 안에서도 서로 다른 대표팀을 선택한 사례가 이어졌다. 니코 윌리엄스는 출생국인 스페인 대표팀에서 뛰며 결승전 결승골을 도왔다. 형 이냐키 윌리엄스는 부모의 뿌리를 따라 가나 대표팀을 선택했다. 프랑스에서 태어난 두에 형제도 서로 다른 길을 택했다. 데지레 두에는 프랑스 대표팀을 선택했고, 구엘라 두에는 코트디부아르 대표팀에서 뛰었다.



선수들이 출생국과 다른 대표팀을 선택하는 이유는 다양하다. 부모나 조부모의 국적을 따르기도 하고, 어린 시절 이주한 나라에서 성장한 뒤 시민권을 얻기도 한다. 출생국 대표팀보다 출전 가능성이 높은 나라를 선택하는 경우도 있다. FIFA는 일정한 요건을 충족한 선수에게 대표팀 선택권을 인정한다. 가디언은 “대표팀은 더 이상 한 나라 안에서 태어나고 성장한 선수들만의 집단이 아니다”라며 “가족의 뿌리와 이주의 역사, 성장 지역과 축구 교육이 겹쳐 만들어진 다층적인 조직에 가까워졌다”고 분석했다.

