하지원 시구 덕?…보스턴, 구단 타이 ‘15연승’

‘대 이은 명장’ 트레이시 대행 주도 지구 꼴찌서 WC 3위 ‘PS 가시권’

보스턴 레드삭스가 80년 만에 구단 최다 연승 타이 기록을 세우며 메이저리그 최고 상승세를 이어갔다. 보스턴은 23일 미국 매사추세츠주 보스턴 펜웨이파크에서 열린 볼티모어 오리올스와의 더블헤더 1차전에서 6-3으로 승리했다. 이로써 15연승을 달리며 1946년 작성한 구단 최다 연승 기록과 타이를 이뤘다. 다만 보스턴은 더블헤더 2차전에서 1-5로 패하면서 구단 최다 연승 신기록 작성은 실패했다.



MLB닷컴에 따르면 보스턴의 15연승은 메이저리그가 구단을 확장한 1961년 이후 역대 공동 8번째로 긴 연승이다. 확장 시대 최다 기록은 2017년 클리블랜드 가디언스가 세운 22연승이다.



보스턴의 최근 상승세는 놀랍다. 보스턴은 6월25일까지만 해도 32승46패로 아메리칸리그 동부지구 최하위에 머물렀다. 이후 20승3패를 기록하며 단숨에 순위를 끌어올렸고, 현재는 지구 3위이자 아메리칸리그 와일드카드 3위를 달리며 포스트시즌 진출권에 올라섰다.



반등의 중심에는 채드 트레이시 감독대행이 있다. 시즌 초반 10승17패의 부진으로 알렉스 코라 감독이 물러난 뒤 지휘봉을 잡은 그는 이후 42승32패를 기록하며 팀 분위기를 완전히 바꿨다.



트레이시 감독대행은 LA 다저스와 피츠버그 파이리츠, 콜로라도 로키스를 이끌었던 짐 트레이시 전 감독의 둘째 아들이다. 특히 아버지가 2009년 콜로라도에서 만들어낸 ‘기적’과 닮은 행보를 이어가고 있다. 당시 짐 트레이시는 시즌 초반 18승28패에 그쳐 경질된 클린트 허들 전 감독의 뒤를 이어 팀을 맡은 후 74승(42패)을 거두며 콜로라도를 포스트시즌으로 이끌었다. 보스턴 역시 올 시즌 최하위에서 15연승을 질주하며 가을야구 경쟁의 중심으로 떠오르고 있다.



이날 더블헤더 1차전에 앞서서는 배우 하지원이 시구자로 나섰다. 한국 배우 최초로 펜웨이파크 마운드에 오른 하지원은 2004년 보스턴의 월드시리즈 우승 멤버인 김병현을 포수로 세우고 시구를 펼쳐 현지 팬들의 박수를 받았다.

