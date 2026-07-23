“나만의 색깔 없는 상향 평준화 아쉬워”

송경섭 전 안산 감독이 본 ‘금배’ 선수들

유소년 축구 지도자 거쳐 프로 여러 팀 감독·전력강화실장 등 역임

“고교 선수 패스·볼 다루기 좋아졌지만 자신만의 확실한 무기 없어

성적 내야 하는 엘리트 축구의 한계…유망주 육성 장기플랜 세워야”

“기량은 늘었지만 자신만의 특색이 있는 선수가 잘 보이지 않는다.”



제59회 대통령금배 전국고등학교축구대회는 한국 학원 엘리트 축구의 경연장으로 축구 관계자들의 큰 관심을 받는다. 관중석에선 학교와 클럽 관계자, 학부모는 물론 학원 축구에 관심 있는 사람들을 적잖게 볼 수 있다. 유망주를 찾으려는 프로팀 스카우터부터 역동적인 고교 축구의 생동감을 좋아하는 일반 팬들까지 다양한 사람들이 함께한다.



22일 대통령금배 18강전이 열린 충북 제천축구센터 1구장 관중석에는 낯익은 축구인이 눈에 띄었다. 송경섭 전 안산 그리너스 감독이었다.



그는 관중석 높은 곳에 조용히 앉아 강릉중앙고와 서울용문고의 경기를 관전하고 있었다. 대한축구협회 전임지도자로 오랜 기간 유소년 선수를 길러냈던 그는 이후 K리그 FC서울, 전남 드래곤즈, 강원FC, 안산 등에서 감독과 감독대행, 코치, 전력강화실장 등을 맡아 활약했다.



지난해 7월 안산 감독에서 물러난 뒤 그는 자신의 지도자 생활의 뿌리와 같은 유소년 축구 현장을 두루 돌아보고 다닌다고 했다. 프로 무대를 지휘하다 다시 청소년 축구 현장을 참관하며 그는 자신이 지도하던 시절보다 선수들 기량이 좋아진 것은 인정했다.



송 전 감독은 “패스와 볼 다루는 것을 보면 분명 10여년 전보다 좋아졌다”면서도 이어 뼈 있는 말을 던졌다.



“그런데 다들 비슷한 유형이죠. 특색 있고 자기만의 색깔이 있는 선수들을 찾기는 어렵네요.”



송 전 감독은 대표적인 예로 손흥민을 들었다. 그는 2008년 U-16 대표팀 코치로 손흥민이 독일 진출 전 중고교 시절 학원 축구에서 뛰는 모습을 지켜봤고, 그를 대표팀에 발탁했다. 유소년 시절부터 뒷공간 침투와 뛰어난 슈팅 결정력이라는 자신만의 색깔이 분명했던 손흥민을 떠올리며 그는 “요즘 선수들은 전반적인 기량은 좋아졌지만 자신만의 확실한 무기가 잘 보이지 않는다”고 말했다.



그는 당장 성적을 내야 하는 학원 엘리트 축구의 구조적 한계와 축구협회의 유망주 육성 장기 플랜이 아쉽다고 했다.



특히 요즘 엘리트 운동부는 ‘학습권 보장’ 정책으로 학업과 운동을 병행하면서 과거보다 훈련 시간 자체가 많이 줄었다. 송 전 감독은 “지도자가 철학을 갖고 선수를 키우고 싶어도 여러 여건상 쉽지 않은 구조”라며 아쉬움을 나타냈다. 한국 축구의 근간이 될 풀뿌리 육성을 위한 지도자의 비전과 협회 및 관계기관의 제도적 뒷받침이 필요하다는 지적이다.



그는 “성장기의 선수들은 당장의 모습만으로 실력을 평가하고 재단해서는 안 된다. 피지컬이 완성되고 재능이 꽃필 수 있는 시간을 고려해 장기적으로 키워야 한다. 지도자의 안목이 중요한 이유”라고 했다.



그는 축구협회의 대표팀 감독 선임 문제에 대해서도 목소리를 냈다. 협회가 확실한 원칙 없이 ‘이름값’에 치우쳐 감독을 결정한 사례가 적지 않았다는 점을 지적했다.



그는 “무명이지만 이정효 감독(수원 삼성)처럼 능력과 철학을 갖춘 지도자들이 충분히 있다”며 “협회가 더 다양한 자원을 후보군에 올려 여러 측면에서 검토할 필요가 있다”고 말했다.

