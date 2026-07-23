‘몰래 맞춤 광고’ 틱톡에 103억 철퇴

개인정보위, 애플엔 2억 과징금 “행태·음성 정보 무단 수집·반출”

개인정보보호위원회가 이용자 개인정보를 무단으로 수집한 틱톡과 애플에 총 105억5800만원의 과징금을 부과했다.



개인정보위는 지난 22일 제14회 전체회의를 열고 개인정보보호법 등을 위반한 혐의로 틱톡과 애플 계열사 2곳(ADI, ASPL)에 과징금 및 시정·공표 명령을 의결했다고 23일 밝혔다. 틱톡에 103억600만원, 애플에 2억5200만원의 과징금이 부과됐다.



개인정보위는 틱톡이 적법한 근거 없이 타사 웹·앱에서 수집한 행태정보를 역시 적법한 근거 없이 맞춤형 광고에 활용하고 국외로 이전한 사실을 확인했다.



틱톡은 광고 및 콘텐츠 성과 분석 등 서비스를 제공하면서 다른 웹·앱 사업자들에게 행태정보 수집도구를 배포하고 있다. 해당 도구가 설치되면 이용자의 활동 기록이 수집된다.



국내 7만1000개 기업이 틱톡의 수집도구를 쓰고 있다. 틱톡이 이 도구를 통해 타사 행태정보를 수집한 이용자 수는 지난해 12월 기준 945만명에 달한다.



하지만 틱톡은 가입할 때 이용자가 수집 사실을 명확히 인지할 수 있도록 고지하지 않았다. 다른 개인정보와 함께 ‘필수 동의’ 형태로만 동의를 받았다. 또 틱톡 라이트의 포인트 현금인출 서비스 제공 과정에서도 이용자의 개인정보를 계열사에 이전하면서 개인정보 항목 등 법정 사항을 공개하지 않은 혐의도 적발됐다.



애플도 2019년 8월까지 음성인식 비서 서비스인 ‘시리’ 운영 과정에서 이용자의 음성녹음과 이를 텍스트로 변환한 ‘전사문’을 수집하고도 별도로 동의를 받지 않은 것으로 드러났다.



애플은 같은 해 10월 음성녹음 서비스는 별도 동의를 받았으나, 전사문에 대해서는 여전히 적법 근거를 마련하지 않은 상태다. 또 이용자 개인정보를 국외로 내보내는 과정에서 필요한 정보를 제대로 기재하지 않은 것으로 확인됐다.

