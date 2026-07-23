[책에서 만난 얼굴]옛 이야기꾼의 얼굴

이야기 보석 상자 요한 페터 헤벨 지음 | 강창구 옮김 부북스 | 224쪽 | 6900원

과거 한 19세기 소설을 읽다 어리둥절해진 적이 있다. 신문이 더 이상 자기들 이야기를 싣지 않게 되자, 동네 주민들이 몹시 화를 냈다는 것이다. 나는 지금까지 신문에서 내 이야기가 등장하길 기대해본 일이 없다.



20세기 이후 신문은 빠르게 먼 곳의 정보를 욱여담기 시작했다. 대중은 자신과 관련 없는 ‘정보의 홍수’를 숨 가쁘게 마실 수 있게 됐다. 그런데 나는 요한 페터 헤벨의 글을 읽으면서, 어쩌면 이는 지역성의 문제라기보단 좀 더 근본적인 문제가 아닐까 생각했다.



헤벨이 쓴 <이야기 보석 상자>는 19세기 독일 라인지방의 ‘달력 이야기’다. 그의 달력 이야기들은 특정 지역·계급에 대한 것이 아니었다. 항상 교훈적이지만도 않았다. 악동의 장난, 죽은 약혼자를 50년 만에 되찾게 된 이야기 등을 통해 독자들은 인생사 다양한 면모를 알 수 있게 됐다.



‘사실’ 여부는 중요하지 않았다. 비록 한 이야기에서 헤벨은 “1805년 4월17일 제크링엔이란 마을의 한 주막에서 있었던 일”이라 강조하고 있지만 말이다.



그럼에도 헤벨의 달력 이야기는 다른 지방 사람들도 앞다투어 구독할 정도였고 오랜 세월 작가들의 사랑을 받았다. 비결은 뭘까?



그의 이야기엔 항상 ‘얼굴’이 있었다. 개성 있는 작중 인물, 독특한 문체를 말하는 게 아니다. 누구나 이야기 속 악동, 왕의 얼굴에서 자신의 얼굴을 볼 수 있었다. 그게 가능하려면 반드시 애정과 균형 어린 시선이 있어야 했다. 그의 이야기를 읽다보면 그 아래에서 어려운 균형을 잡기 위해 애쓰는 이의 얼굴이 분명하게 보인다. 종종 필자는 고개를 들어 ‘70만명 라인지방의 벗’을 향해 정다운 인사를 보내기도 했다.



발터 베냐민은 <이야기꾼 에세이>에서 글의 양식을 크게 소설(개인적 서사), 이야기(공동체적 서사), 정보(뉴스)로 나눈다. 그리고 20세기엔 정보가 폭증하면서 이야기의 입지는 점점 좁아지고 있다고 말한다. 인간의 경험지는 더 이상 세상을 설명하지 못한다. ‘정보’는 넘쳐나지만 인류는 이를 어떻게 이해하고 있는가? 이야기의 종말은 당연한 수순일까?



누군가가 유튜브를 ‘얼굴이 있는 매체’라고 부른 이후 얼굴이라는 단어에 대해 생각해왔다. 나는 여전히 시공을 초월한 수많은 글들에서 다양한 얼굴을 볼 수 있다고 주장하고 싶다. 그리고 책 안에서 발견한 엉뚱하고 외로운 얼굴에 대하여 많은 이들과 이야기를 나누고 싶다.

<김지원 작가>