트럼프 “사우디 원자력 협정, 아브라함 협정 가입 전제”

도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아와의 민간 원자력 협정을 두고 "사우디의 아브라함 협정 가입이 전제"라고 말했다.

아브라함 협정은 아랍국가 간 관계 정상화 협정으로 트럼프 1기 행정부의 주요 중동 외교 정책 성과로 꼽힌다.

트럼프 대통령은 사우디에 아브라함 협정 가입을 요구해왔지만 사우디는 중동 지역 정치·종교적 민감성을 이유로 이를 거절해왔다.