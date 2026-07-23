트럼프 “사우디 원자력 협정, 아브라함 협정 가입 전제”

도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아와의 민간 원자력 협정을 두고 “사우디의 아브라함 협정 가입이 전제”라고 말했다.
트럼프 대통령은 23일(현지시간) 트루스소셜에 “미국과 사우디 간 추진 중인 민간 원자력 협정은 핵물질 농축을 허용하지 않는 비군사적 목적의 원자력 이용에 관한 것”이라며 이같이 적었다. 그는 이어 “미국은 민간용(비농축) 원자력 시설에 반대하지 않는다”고도 덧붙였다.
아브라함 협정은 아랍국가 간 관계 정상화 협정으로 트럼프 1기 행정부의 주요 중동 외교 정책 성과로 꼽힌다. 트럼프 대통령은 사우디에 아브라함 협정 가입을 요구해왔지만 사우디는 중동 지역 정치·종교적 민감성을 이유로 난색을 표해왔다.
미 에너지부는 전날 성명을 내고 “사우디와 ‘123협정’으로 알려진 평화적 원자력 협정에 서명했다”고 밝혔다. 이후 트럼프 행정부가 사우디에 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 포기를 요구하지 않았다는 사실이 알려지면서 중동 지역 내 불안정이 커질 수 있다는 우려가 제기됐다.