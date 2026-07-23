거장이 TV에 투영한 우주, 함께 되묻다

백남준아트센터 미디어아트페스티벌 ‘별, 괘卦’와 동시대 작품 연결 ‘달들’전

1992년 미국 뉴욕 스톰킹 아트센터의 완만한 언덕에 부처와 텔레비전, 백남준의 데스마스크가 놓였다. 작품 제목은 ‘UFO를 기다리며(Waiting for UFO)’. 부처는 비어 있는 텔레비전을 응시하고, 데스마스크는 하늘을 향한다. 무엇이 올지는 알 수 없지만 모두 ‘도착하지 않은 신호’를 기다린다. 위성예술을 통해 세계 곳곳을 실시간으로 연결했던 백남준의 시선은 1990년대 별과 행성, 우주로 뻗어나갔다.



백남준아트센터는 백남준 서거 20주기를 맞아 제1회 백남준미디어아트페스티벌 ‘백남준의 행성’을 연다. 백남준의 이름으로 열리는 첫 글로벌 미디어아트 축제다. 백남준의 작업에서 우주적 상상력을 읽는 ‘별, 괘卦’, 이러한 사유를 동시대 작가들의 작업과 연결하는 ‘달들’ 두 전시가 지난 16일 개막했다.



백남준은 ‘달은 가장 오래된 TV’(1965/2000)에서 여러 대의 텔레비전 화면에 변해가는 달의 모습을 펼쳐놓고, ‘달에 사는 토끼’(1996)에선 토끼가 달을 보는 모습을 연출했다. 텔레비전이 없던 시절 달은 이야기를 상상하고 투영하는 ‘스크린’이었다. 달은 인간의 오래된 상상과 기술이 만나는 매체였던 셈이다.



‘달들’ 전시가 열리는 2층 관측대에 오르면 거대한 우주선 안에서 창밖의 풍경을 내다보는 듯한 장면이 펼쳐진다. 어둠 속에서 수십 대의 모니터가 빛을 내고, 머리 위로 무지갯빛 구체가 반짝인다. 텔레비전으로 거대한 몸체를 이룬 백남준의 ‘거북’과 소용돌이로 행성이 가진 특징을 구현한 ‘해왕성’ 사이로 동시대 작가들의 작품이 조응한다. 이지연의 ‘얼룩무지개숲’은 나노필름 조각으로 낯선 천체가 반짝이는 듯한 감각을 선사한다. 김덕희의 ‘부분일식’은 작은 픽셀로부터 우주적 풍경을 만들어낸다.



1층 ‘별, 괘卦’에선 백남준의 궤적을 따라갈 수 있다. ‘별’은 인간과 지구 너머로 뻗어나간 우주적 상상을, ‘괘’는 끊임없이 변화하는 세계를 관계와 흐름으로 읽어낸 동양적 사유를 뜻한다. ‘시리우스’와 ‘비너스’가 모니터와 안테나로 전자적 천체를 만들어낸다면, 36대의 텔레비전과 네온, 19세기 석조 불두가 결합한 ‘버추얼 비너스로 향하는 우주선’은 과거의 기억과 미래의 상상을 겹쳐놓는다. 박남희 백남준아트센터 관장은 “백남준은 기술의 미래를 예측하는 데 머무르지 않고 서로 다른 인간과 문화, 매체와 사유가 만나 어떤 새로운 관계를 만들 수 있는지 끊임없이 질문한 예술가”라고 했다.

