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본문 요약

'야간경제 활성화'를 민선 9기 핵심 과제로 내세운 서울시가 8월 한 달간 여의도·뚝섬 한강공원에서 무료 야영장을 운영한다.

서울시는 다음달 여의도·뚝섬 한강공원에서 임시 야영장인 '한강 밤핑'을 운영한다고 23일 밝혔다.

시는 "단순히 야간 행사 수를 늘리는 데 그치지 않고 이동·여가·문화·먹거리·야영 체험을 유기적으로 연계해 한강 체류시간과 소비를 함께 늘리는 것이 이번 프로젝트의 핵심"이라며 "한강을 24시간 체류형 공간으로 만들 것"이라고 설명했다.

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‘야간경제’ 띄우는 서울시…여의도·뚝섬 한강공원에 무료 야영장 연다

입력 2026.07.23 21:23

수정 2026.07.23 21:26

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  • 노도현 기자

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8월 한 달 각각 텐트 100동 조성

오후 5시~다음날 오전 9시 운영

“체류시간 늘려 소비 증가 유도”

‘야간경제 활성화’를 민선 9기 핵심 과제로 내세운 서울시가 8월 한 달간 여의도·뚝섬 한강공원에서 무료 야영장을 운영한다. 한강버스·자전거·수영장·축제·배달·지역 상권을 연계해 방문객들의 발길을 24시간 붙잡겠다는 구상이다.

서울시는 다음달 여의도·뚝섬 한강공원에서 임시 야영장인 ‘한강 밤핑(밤샘 캠핑)’을 운영한다고 23일 밝혔다. 시는 “단순히 야간 행사 수를 늘리는 데 그치지 않고 이동·여가·문화·먹거리·야영 체험을 유기적으로 연계해 한강 체류시간과 소비를 함께 늘리는 것이 이번 프로젝트의 핵심”이라며 “한강을 24시간 체류형 공간으로 만들 것”이라고 설명했다.

여의도 한강공원 물빛무대 앞 잔디밭과 뚝섬 한강공원 한강플플 잔디밭에 각각 텐트 100동씩 총 200동 규모의 야영장을 조성한다. 운영시간은 매일 오후 5시부터 다음날 오전 9시까지다.

이용자는 그늘막이나 텐트를 직접 가져오거나 현장에서 유료로 대여할 수 있다. 연박과 취사 행위는 제한한다. 더 많은 시민에게 이용 기회를 제공하고 주변 상권으로 소비를 확산하려는 취지다. 민간 플랫폼(hangangbamping.govent.kr)을 통해 사전 예약제로 운영된다. 장소 이용료는 시범 사업 기간 무료다.

더 많은 즐길거리를 제공하기 위해 기존 한강공원 프로그램을 강화한다. 다음달 30일까지 매주 금·토·일요일 오후 7~9시 여의도 한강공원 수영장에서는 ‘야간 디제잉’을 진행한다. 난지 물놀이장에서는 다음달 8일부터 매주 토요일 야간 디제잉을 새롭게 시작한다.

‘한강페스티벌_여름’ 축제도 여의도·뚝섬 한강공원에서 집중적으로 연다. 밤새 한강을 걷는 이색 챌린지 ‘한강 나이트워크 42K’ ‘한강 다리 밑 영화관’ 등 인기 프로그램을 이어간다. 다음달부터 한강버스 야간 운항도 확대한다.

한강 방문객의 체류 시간 증가가 실질적인 소비로 이어지도록 배달 편의를 높이고 주변 상권 방문을 유도한다. 인근 전통시장 등 정보도 안내할 예정이다.

오세훈 서울시장은 민선 9기 들어 ‘야간경제총괄특보’를 신설하고 핵심 7개 실·본부·국이 참여하는 태스크포스를 가동하는 등 야간경제 활성화에 공을 들이고 있다. 박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강은 이동과 휴식·문화·관광·소비가 한자리에서 연결되는 서울의 가장 경쟁력 있는 야간경제 자산”이라며 “한강을 야간 경제 활성화 모델로 발전시키겠다”고 말했다.

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