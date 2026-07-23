한국인 기대수명 83.7년…자살사망률은 ‘OECD 최고’

2024년 남성 80.8년, 여성 86.6년 과체중·비만 인구 비율 계속 늘어

한국인의 기대수명이 역대 최고 수준인 83.7년을 기록하며 경제협력개발기구(OECD) 상위권에 들었다. 자살사망률도 여전히 OECD 회원국 중 가장 높았다.



보건복지부가 23일 공개한 ‘OECD 보건통계 2026’ 분석 결과를 보면, 2024년 한국인의 기대수명은 전년 통계보다 0.2년 많은 83.7년으로 OECD 평균(81.2년)보다 2.5년 길었다. 남성의 기대수명은 80.8년, 여성은 86.6년으로 집계됐다. 기대수명은 해당 연도 출생아가 앞으로 살 것으로 기대되는 연수다.



예방과 시의적절한 치료를 통해 막을 수 있는 사망의 비율을 보여주는 회피가능사망률도 낮았다. 2023년 한국의 회피가능사망률은 인구 10만명당 139.0명으로 OECD 평균(208.8명)의 약 3분의 2 수준이었다. 영아(만 0세) 건강 수준을 보여주는 영아사망률 역시 OECD 평균보다 낮았다. 2024년 한국의 영아사망률은 출생아 1000명당 2.4명, OECD 평균은 4.2명이었다.



자살사망률은 여전히 OECD 국가 중 가장 높았다.



2023년 한국의 자살사망률은 인구 10만명당 24.8명으로 OECD 평균(10.9명)의 두 배를 넘었다. 남성 자살사망률은 35.9명, 여성은 15.2명이었다. 다만 10년 전(2013년 29.8명)과 비교하면 자살사망률은 장기적으로 감소하는 추세다.



건강 위험요인 중 흡연과 음주 지표는 OECD 평균과 비슷하거나 낮았다.



2024년 15세 이상 인구의 매일 흡연율은 13.2%로 OECD 평균(12.7%)보다 0.5%포인트 높았다. 2014년(20.0%)과 비교하면 10년 새 꾸준히 감소했다. 15세 이상 인구 1인당 연간 주류 소비량은 순수 알코올 기준 7.6ℓ로 OECD 평균(8.3ℓ)보다 적었다.



2024년 15세 이상 인구 중 과체중 또는 비만(체질량지수 25 이상)인 비율은 37.3%로 OECD 평균(58.7%)보다 낮았고, 일본(25.3%)에 이어 두 번째로 낮았다. 그러나 2014년 30.8%, 2019년 33.7% 등 계속 늘어나는 추세다.



의료비는 아직 OECD 평균보다 낮지만 증가 속도는 빨랐다. 2024년 국내총생산(GDP) 대비 경상의료비 비중은 8.5%로 OECD 평균(9.3%)보다 낮았다. 그러나 국민 1인당 경상의료비는 5098.7달러(구매력평가 기준)로, 지난 10년간 연평균 8.5% 증가했다. 같은 기간 OECD 연평균 증가율은 6.1%였다.



고령화와 함께 장기요양 수요도 빠르게 늘고 있다. 2024년 65세 이상 인구 가운데 장기요양 돌봄 수급자 비율은 재가 9.1%, 시설 2.7%로 OECD 평균인 11.2%, 3.6%보다 낮았다. 다만 재가 서비스 수급자는 2014년 4.5%에서 두 배로 불었다.

