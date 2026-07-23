“음모론 치부할 일 아니다”…투표율 허위 입력 정황에 목소리 커진 장동혁

“다른 수치들은 어찌 믿으란 건가…특검, 선관위 서버까지 수사해야”

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 검경 합동수사본부가 투표율 허위 입력 정황을 포착해 중앙선거관리위원회 등을 압수수색한 것을 두고 “투표율을 허위 입력했다면 부실선거냐, 부정선거냐”고 말했다. 당내 일각에선 이 사건으로 ‘올공’ 시위에 참석하며 선관위를 비판해온 장 대표에게 힘이 실리게 됐다는 평가가 나온다.



장 대표는 23일 국회에서 기자들과 만나 “음모론으로 치부할 것이 아니라 수사를 통해 낱낱이 밝혀 국민의 의혹을 해소해야 한다”며 이같이 밝혔다.



장 대표는 “이는 결국 선관위 서버에 대한 압수수색을 진행하는 것으로 봐야 한다”며 “이런 중대한 일이 발생한 만큼, 필요하다면 이번 국회 국정조사특별위원회 활동 기간을 연장해서라도 모든 문제점과 의혹을 철저히 밝혀내야 한다”고 말했다.



그는 여야가 추천 방식을 합의한 선관위 특검을 두고도 “수사 범위를 단순히 투표용지 부족으로 할 것이 아니라, 투표에 대한 전산 조작과 다른 의혹에 대해서도 수사해야 한다”며 “반드시 특검법 수사 대상에 중앙선관위 서버를 명기해야 한다”고 했다.



장 대표는 “지난번 비공개 의원총회에서도 야당 추천 특검을 주장했지만 관철되지 않은 아쉬움을 말했다”며 “중앙선관위 서버를 수사 대상에 포함시키는 것까지 여야 합의가 이뤄질 때까지 국민의힘 의원총회에서 특검법에 대한 여야 합의를 승인하면 안 된다고 했다”고 말했다.



장 대표는 페이스북에도 글을 올려 “가장 기본적인 투표율마저 이렇게 쉽게 전산 조작이 가능했던 것”이라며 “그렇다면 다른 숫자도 얼마든지 조작이 가능한 것 아닌가. 투표율도 믿지 못하는데, 다른 숫자는 어떻게 믿으란 말인가”라고 했다.



그의 주요 지지층은 부정선거론과 6·3 지방선거 재선거를 주장해왔다. 한 국민의힘 관계자는 “오세훈 서울시장도 1심에서 시장직 상실형이 나왔고, 부정선거로 볼 수 있는 정황까지 터졌다”며 “장동혁 대표의 체제 유지에는 도움이 되는 상황이 만들어졌다”고 말했다.

