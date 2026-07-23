청년 후보 ‘전멸’…친청 3명 vs 친명 5명

정민철 등 최고위원 예비경선 낙마 14명 중 8명으로 추려 본경선 진출 당대표 후보들과 연대 여부도 변수

8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 진행된 예비경선에서 최고위원 후보로 박선원·이성윤·김용·한민수·서미화·최민희·김영호·임미애 후보(기호순)가 본경선에 진출했다. 선출직 최고위원 5명 중 다수를 차지하기 위한 친이재명계와 친정청래계의 경쟁이 심화할 것으로 보인다.



소병훈 전당대회 선거관리위원회 위원장은 23일 국회 의원회관에서 열린 예비경선 결과를 발표했다.



친청계 이성윤·한민수·최민희 후보는 모두 예비경선을 통과했다. 앞서 정청래 의원은 지난 17일 자신의 채널 라이브 방송에서 “최민희, 이성윤, 한민수 (민주당 의원) 이렇게 저와 함께하는 분들께도 많은 성원을 부탁드린다”고 말했다. 정 의원 지지층을 중심으로 특정 후보가 표를 적게 받아 예비경선에서 떨어질 것을 방지하기 위해 출생 월별로 후보를 2명씩 나누어 투표하자는 전략이 공유되기도 했다.



친명계에서는 박선원·김용·서미화·김영호·임미애 후보가 예비경선을 통과했다. 후보들은 이날 소감을 밝히며 이재명 대통령의 성공을 위해 힘을 합치자고 입을 모았다. 친명계로 분류되는 이건태·박성준 후보 등은 낙선했다.



친명계 후보가 압축되면서 당대표 후보로 나선 김민석·송영길 의원의 전략도 달라질 것으로 보인다. 김 후보 측은 당초 최고위원 후보 다수가 나온 상태에서 특정 후보를 지원하기 어렵다는 반응을 보였다. 송 후보 측은 박선원·김영호 후보와 함께 공개 일정을 소화하는 등 지원을 이어왔다.



관심은 친청계와 친명계 중 어느 쪽이 지도부 과반을 차지하느냐다. 최고위원은 전당대회에서 선출하는 5명과 대표가 지명하는 2명 등 총 7명이다.



청년세대 출마자인 정민철·김형남 후보는 낙선의 고배를 마셨다. 앞서 민주당 전당대회준비위원회(전준위)는 최고위원 5명 중 1명을 청년 몫으로 선출하는 안건을 올렸으나, 최고위원회에서 당헌·당규 위배 소지 등의 이유로 안건이 부결됐다. 전준위는 지명직 최고위원 중 1명을 청년으로 선출할 것을 권고했다.



민주당은 다음달 1일 충청권을 시작으로 주말마다 경남·제주·강원·호남·수도권 등을 돌며 순회경선을 진행한다. 당대표와 최고위원을 결정할 전당대회는 다음달 17일 대전 컨벤션센터에서 열린다.

