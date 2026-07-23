김민석·정청래·송영길 압축…여 당권 레이스 이변은 없었다

당대표 예비경선 결과 총투표율 37.44% 집계…고민정·김보미 ‘고배’

김 “검찰개혁 마무리” 정 “당원 총 단결을” 송 “청년 세대에 희망 줄 것”

‘신천지 개입설’ 등 후보 간 갈등 격화…내달 1일 충청권부터 순회 경선

8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 후보 3인에 김민석·정청래·송영길 의원(기호순)이 확정됐다. 2028년 총선 공천권을 쥔 집권여당 대표를 선출하는 본선 레이스가 시작됐다.



소병훈 전당대회 선거관리위원회 위원장은 23일 국회 의원회관에서 세 사람이 예비경선을 통과했다고 밝혔다. 고민정 의원과 김보미 전 강진군의원은 낙선했다. 후보별 순위는 공개되지 않았다.



이번 당대표 예비경선은 권리당원 35%, 중앙위원 35%, 일반 국민여론조사 30%가 반영됐다. 중앙위원급 선거인단 투표율은 88.38%(439명), 권리당원 투표율은 37.42%(58만1484명)였다. 중앙위원과 권리당원을 합친 총투표율은 37.44%(58만1872명)로 집계됐다.



김 의원은 “무거운 책임감으로 경선에 임하겠다”며 “오늘 37% 정도의 투표율을 이번 본경선에서는 당원 주권 1인1표를 기념해 100% 당원 투표가 될 수 있도록 우리 모두 노력하자”고 말했다. 그는 당 지도부를 향해 “전당대회가 본격적으로 시작되기 때문에 검찰개혁 문제는 마무리할 때가 됐다”며 “검찰개혁이 걸림돌이 돼서도, 이용물이 돼서도 안 된다”고 했다.



정 의원은 김대중·노무현·문재인 전 대통령과 이재명 대통령을 언급하며 “총선과 대선에서 승리하려면 어떻게 해야 하겠느냐. 네 분의 대통령을 지지했던 당원들부터 총단결해야 하지 않겠나”라며 “민주당을 한 번도 탈당하지 않고 민주당의 정체성, 개혁 깃발을 20년 동안 높이 들었던 변함없는 민주당 바라기 정청래가 그것을 하겠다”고 말했다.



송 의원은 “이번 전당대회를 통해 우리 국민에게 지금 대한민국이 처한 현안이 무엇인지 하나하나 해법과 대안을 제시하는 미래지향적 민주당을 보여드리겠다”며 “2030 세대 없이 2030 대선 없다는 제 슬로건처럼 청년세대에 희망을 줄 수 있는 대안을 제시하겠다”고 밝혔다.



전당대회 본선에서 후보 간 경쟁은 더욱 치열하게 전개될 것으로 전망된다. 정 의원과 김 의원은 이미 경선 과정에서 ‘자기 정치’ ‘조국혁신당과 합당 실패’ 등 문제를 놓고 강하게 맞붙었다. 최근에는 김 의원이 제기한 ‘신천지 전당대회 개입설’을 놓고 부딪치고 있다. 정 의원은 김 의원이 자신을 겨냥해 신천지 개입설을 제기하고 있다고 보고 “근거를 제시하라”며 연일 압박 중이다. 김 의원은 적당한 시점에 근거를 밝히겠다는 입장이다.



본선에서는 전국대의원과 권리당원 70%, 국민여론조사 30%로 당선자가 결정된다. 약 155만명에 달하는 권리당원 표심이 ‘선명한 개혁’을 내세우는 정 의원, ‘이재명 정부 뒷받침’을 강조하는 김 의원, ‘2030 청년’을 키워드로 한 송 의원 중 어디로 향할지 주목된다. 당대표 선거에 처음으로 도입된 선호투표제도 이번 선거의 변수로 꼽힌다. 컷오프된 고 의원과 김 전 의원을 지지하던 표심이 어떤 후보에게 향할지도 관전 포인트다.



순회경선은 다음달 1일 충청권을 시작으로 2일 부산·울산·경남, 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 전남광주·전북, 16일 경기·서울에서 치러진다. 국민여론조사, 재외국민 투표 결과 등을 합친 최종 당선자는 전당대회 당일인 17일 발표된다.

