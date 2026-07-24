고광헌 방미심의위원장 19억·황교익 원장 5665만원 신고···하정우 전 수석은 1억4200만원 늘어 43억원

고광헌 방송미디어통신심의위원장이 본인과 배우자 명의로 19억8608만원의 재산을 신고했다. 하정우 전 대통령비서실 AI미래기획수석비서관은 본인과 가족 명의로 종전 신고액보다 1억4200만원가량 늘어난 43억9597만원을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 24일 관보를 통해 공개한 ‘2026년 7월 공직자 수시 재산등록사항’에 따르면 고 위원장은 배우자 명의로 충남 당진시 석문면 임야 등 토지 2264만원과 서울 마포구 아파트(9억3300만원) 등 건물 14억4300만원을 신고했다. 본인과 배우자 명의로 예금 8억1564만원과 배우자 명의 채무 3억원도 각각 보유했다.

하 전 비서관은 본인과 배우자 명의로 경기 성남시 분당구 아파트와 모친 명의의 경남 창원시 아파트 전세권 등 16억9000만원을 신고했다. 본인 명의의 농협은행, 신한은행, 미래에셋증권, 삼성증권 등의 ETF·펀드를 포함한 예금은 18억4284만원을 보유했다. 전체 재산 신고액은 자산가치 변동 등으로 지난해 말 신고액(42억5365만원)보다 1억4231만원 늘었다.

황교익 문화체육관광부 한국문화관광연구원장은 본인과 배우자 등 가족 명의로 5665만원의 재산을 신고했다. 본인과 배우자 명의의 경기 고양시 일산서구 아파트와 아파트 전세권, 모친 명의의 서울 관악구 봉천동 연립주택 등 건물 가액으로 12억7720만원을 신고했다. 본인과 배우자, 모친 명의의 사인간 채무와 금융 채무 등 채무액은 13억2524만원이었다.

이번 재산공개 대상은 올해 4월2일부터 5월1일까지 취임, 승진, 퇴직 등의 신분 변동이 있는 고위공직자 73명이다.

현직자 중 재산 신고액 1위는 고성규 과학기술정보통신부 한국한의학연구원장으로, 235억5193만원의 재산을 보유했다. 본인과 배우자 명의의 서울 강남구 아파트, 상가, 사무실, 아파트 전세권 등 건물 가액이 138억811만원이었다. 2위는 김종오 교육부 한국방송통신대학교 총장으로, 98억7682만원을 신고했다.

퇴직자 중 재산 신고액 1위는 강중구 전 보건복지부 건강보험심사평가원장으로, 72억3060만원을 신고했다. 퇴직자 재산 순위 3위인 이창용 전 한국은행 총재는 54억8426만원의 재산을 보유했다.

지난 5월말 취임한 신현송 한은 총재는 본인과 배우자, 장남, 차남 등 가족 명의로 82억2409만원의 재산을 신고했다. 신 총재는 본인과 배우자 명의로 서울 강남구 아파트(15억900만원)와 종로구 오피스텔(18억원)을 보유했다. 본인과 배우자, 장남 등 명의로 신고한 다국적 금융 자산과 국내 금융 자산 등 예금과 증권은 각각 46억552만원, 2919만원이었다.