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고광헌 방미심의위원장 19억·황교익 원장 5665만원 신고···하정우 전 수석은 1억4200만원 늘어 43억원

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본문 요약

고광헌 방송미디어통신심의위원장이 본인과 배우자 명의로 19억8608만원의 재산을 신고했다.

황교익 문화체육관광부 한국문화관광연구원장은 본인과 배우자 등 가족 명의로 5665만원의 재산을 신고했다.

본인과 배우자 명의의 경기 고양시 일산서구 아파트와 아파트 전세권, 모친 명의의 서울 관악구 봉천동 연립주택 등 건물 가액으로 12억7720만원을 신고했다.

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고광헌 방미심의위원장 19억·황교익 원장 5665만원 신고···하정우 전 수석은 1억4200만원 늘어 43억원

입력 2026.07.24 00:00

  • 안광호 기자

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고광헌 방송미디어통신심의위원회(방미심의) 위원장이 지난 4월16일 서울 양천구 방송회관에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

고광헌 방송미디어통신심의위원회(방미심의) 위원장이 지난 4월16일 서울 양천구 방송회관에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

고광헌 방송미디어통신심의위원장이 본인과 배우자 명의로 19억8608만원의 재산을 신고했다. 하정우 전 대통령비서실 AI미래기획수석비서관은 본인과 가족 명의로 종전 신고액보다 1억4200만원가량 늘어난 43억9597만원을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 24일 관보를 통해 공개한 ‘2026년 7월 공직자 수시 재산등록사항’에 따르면 고 위원장은 배우자 명의로 충남 당진시 석문면 임야 등 토지 2264만원과 서울 마포구 아파트(9억3300만원) 등 건물 14억4300만원을 신고했다. 본인과 배우자 명의로 예금 8억1564만원과 배우자 명의 채무 3억원도 각각 보유했다.

하 전 비서관은 본인과 배우자 명의로 경기 성남시 분당구 아파트와 모친 명의의 경남 창원시 아파트 전세권 등 16억9000만원을 신고했다. 본인 명의의 농협은행, 신한은행, 미래에셋증권, 삼성증권 등의 ETF·펀드를 포함한 예금은 18억4284만원을 보유했다. 전체 재산 신고액은 자산가치 변동 등으로 지난해 말 신고액(42억5365만원)보다 1억4231만원 늘었다.

황교익 문화체육관광부 한국문화관광연구원장은 본인과 배우자 등 가족 명의로 5665만원의 재산을 신고했다. 본인과 배우자 명의의 경기 고양시 일산서구 아파트와 아파트 전세권, 모친 명의의 서울 관악구 봉천동 연립주택 등 건물 가액으로 12억7720만원을 신고했다. 본인과 배우자, 모친 명의의 사인간 채무와 금융 채무 등 채무액은 13억2524만원이었다.

이번 재산공개 대상은 올해 4월2일부터 5월1일까지 취임, 승진, 퇴직 등의 신분 변동이 있는 고위공직자 73명이다.

현직자 중 재산 신고액 1위는 고성규 과학기술정보통신부 한국한의학연구원장으로, 235억5193만원의 재산을 보유했다. 본인과 배우자 명의의 서울 강남구 아파트, 상가, 사무실, 아파트 전세권 등 건물 가액이 138억811만원이었다. 2위는 김종오 교육부 한국방송통신대학교 총장으로, 98억7682만원을 신고했다.

퇴직자 중 재산 신고액 1위는 강중구 전 보건복지부 건강보험심사평가원장으로, 72억3060만원을 신고했다. 퇴직자 재산 순위 3위인 이창용 전 한국은행 총재는 54억8426만원의 재산을 보유했다.

지난 5월말 취임한 신현송 한은 총재는 본인과 배우자, 장남, 차남 등 가족 명의로 82억2409만원의 재산을 신고했다. 신 총재는 본인과 배우자 명의로 서울 강남구 아파트(15억900만원)와 종로구 오피스텔(18억원)을 보유했다. 본인과 배우자, 장남 등 명의로 신고한 다국적 금융 자산과 국내 금융 자산 등 예금과 증권은 각각 46억552만원, 2919만원이었다.

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