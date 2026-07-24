한·미 조선협력센터 개소···러트닉 “미국산 선박 생산량으로 평가할 것” 압박

한·미 조선협력센터 개소식이 23일(현지시간) 미국 워싱턴에서 김정관 산업통상부 장관, 하워드 러트닉 미 상무장관 등이 참석한 가운데 개최됐다. 마스가(MASGA·미국의 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트의 전초기지 역할을 할 협력센터는 미국 조선소 인력 양성, 기술 교류, 공동 연구 등 협력 사업을 촉진하는 역할을 맡는다.

김정관 산업통상부 장관은 이날 개소식에서 “협력센터는 지난 1년 동안 한·미가 긴밀히 협력한 결실이자 미국 조선 산업을 지원하려는 한국의 강한 의지를 상징한다”며 “한국은 도널드 트럼프 대통령의 해양 행동계획을 강력히 지지하며, 미국과 나란히 어깨를 맞대고 일할 준비가 돼 있다”고 말했다. 그는 “마스가는 미국의 조선업을 다시 위대하게 만들 것”이라며 “우리는 군함과 LNG(액화천연가스) 운반선을 바로 이곳 미국에서 건조할 것”이라고 강조했다.

이어 러트닉 장관은 “한국이 미국 조선업 재건에 1500억 달러(약 224조 원)를 지원하기로 약속한 것에 감사드린다”면서 “이 숫자는 단순한 금액 이상의 의미를 가진다. 그것은 세계에서 가장 중요한 미국 조선 산업의 부흥에 참여할 수 있는 기회”라고 말했다.

그러면서 한국에 구체적인 투자와 생산 성과를 내놓을 것을 압박했다. 러트닉 장관은 “센터는 결과가 아니라 수단일 뿐”이라며 “우리는 이 센터를 여러분이 얼마나 많은 회의를 개최하는지, 얼마나 많은 양해각서(MOU)를 체결했는지, 얼마나 많은 칵테일 파티를 주최했는지로 평가하지 않을 것”이라고 말했다.

이어 “우리는 이 센터를 여러분이 실제로 얼마나 많은 자본을 투입했는지, 얼마나 많은 시설을 현대화했는지, 얼마나 많은 노동자를 교육·훈련했는지, 어떤 공급망을 구축했는지, 궁극적으로 미국에서 얼마나 많은 선박이 건조되었는지로 평가할 것”이라고 밝혔다. 그는 “말만 하는 것은 소용이 없다”며 “우리는 미국 내에서 모든 종류의 군함과 상선을 건조해야 한다”고 강조하기도 했다.

센터를 이끌게 된 이종건 센터장은 “센터는 잠재적 조선 관련 투자 기회를 촉진하는 핵심 플랫폼 역할을 할 것”이라며 “올해는 인력 양성과 미국 조선소 컨설팅, 공동 연구개발(R&D)이라는 3가지 우선 과제에 중점을 둘 것”이라고 소개했다.

이날 한·미는 마스가 프로젝트를 가속하기 위한 협력 MOU 15건을 체결했다. 행사에는 윌리엄 키밋 미 상무부 차관과 훙 카우 미 해군부 장관 대행, 앤서니 피셔 미 해사청(MARAD) 비서실장 등 미 정부 관계자와 토드 영(공화·인디애나)·마크 켈리(민주·애리조나) 상원의원 등이 참석했다.

미셸 스틸 주한 미국대사도 참석했다. 한국 부임을 앞두고 처음으로 참석한 공개 행사다. 그는 “이 행사가 제가 대사로 인준받은 뒤 처음으로 공개 연설을 하는 자리가 된 것은 매우 의미 있는 일”이라며, 대사 직분을 수행하는 동안 한·미 동맹 강화가 “최우선 과제”가 될 것이라고 밝혔다.