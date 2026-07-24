[단독]쓰레기 많이 실을수록 이득?···미화원 안전 위협하는 강남구청 ‘t당 계약제’

지난 20일 서울 강남구의 한 생활폐기물 수집 현장. 포크레인이 각종 대형폐기물을 집어 25톤(t) 트럭 적재함 안으로 쏟아냈다. 폐기물로 빈틈없이 찬 적재함의 옆면이 바깥쪽으로 미세하게 벌어져 있었다. A미화업체 소속 노동자 문재호씨가 지상에서 약 4m 높이의 적재함 위로 올라가 침대 매트리스 등을 디디고서 초록색 그물망을 덮었다. 양옆으로 팽창한 적재함을 잠그는 철봉은 희미하게 휘어 있었다. 2023년 문씨는 압력을 견디지 못한 철봉에 얼굴을 맞아 지금도 후유증 치료를 받고 있다.

서울 강남구의 한 환경미화업체에서 적재함에 쓰레기를 무리하게 실어 노동자들의 안전이 위협받고 있다는 지적이 나온다. 노동자들은 “쓰레기를 많이 담을수록 업체가 이득을 보는 계약 방식이 작업자들에게 위험을 떠안기고 있다”고 말했다.

23일 경향신문 취재를 종합하면 강남구청과 계약한 A미화업체에서 대형폐기물 수집·운반을 맡은 노동자 4명 중 3명이 최근 몇년 사이 중상을 입었다. 이들은 적재함이 한계까지 채워진 상태에서 잠금장치를 해제하다가 철봉이 튀거나 적재함 위에서 추락해 다쳤다. 이날 기자와 만난 최용호씨는 “철봉이 갑자기 열리면서 여기에 맞아 코뼈에 금이 갔다”며 움푹 들어간 콧대를 가리켰다. 다른 미화원 B씨는 “적재함에서 떨어져 발뒤꿈치가 골절됐다”며 “사고가 계속 생겨도 노동자가 조심하는 수밖에 없다”고 말했다.

노동자들은 반복된 사고가 무리한 적재량 때문이라고 지적했다. 경향신문이 확보한 쓰레기 계량 전표를 보면 이 업체는 한 트럭당 약 10~11t의 대형폐기물을 실어 운반했다. 서울 다른 자치구의 미화업체가 통상 4~5t가량을 운반하는 것과 비교하면 2배 이상 많은 수준이라고 한다.

이러한 배경에는 강남구청이 A업체와 맺은 계약 방식이 작용하고 있다는 평가가 나온다. 강남구청은 A업체와의 대형폐기물 처리 계약에 ‘t당 단가제’를 적용했다. 폐기물 무게에 비례해 용역비를 지급하는 방식으로, 쓰레기를 과적하거나 허위 적재하는 일이 발생해 현재 서울 대부분 자치구는 사용하지 않고 있다고 한다. A업체는 25t 트럭을 이용할 때 여전히 t당 단가제 방식으로 계약하고 있다.

최씨는 “한번에 더 많은 폐기물을 실을수록 업체 수익이 늘어나는 구조여서 적재량을 줄이기 어렵다”며 “무리하게 쓰레기를 싣느라 적재함이 다 휘어져 있다”고 말했다. 문씨는 “쓰레기를 많이 실으려고 하니까 사고가 반복된다”며 “구청에 계약 방식을 바꿔 달라고 요구했지만 받아들여지지 않았다”고 말했다.

전문가들은 과적을 유인해 산업재해 위험을 키우는 만큼 안전보다 물량을 우선하는 계약 구조와 관련 제도를 점검할 필요가 있다고 지적했다. 권동희 민주노총 노무사는 기자와 통화에서 “물량 중심의 계약 구조에서는 노동자 안전을 우선하기 어렵다”며 “구청이 직접 노동자의 안전을 관리할 수 있는 고용·계약 방식이 필요하다”고 말했다.

강남구청 측은 “t당 단가 계약은 필요에 따라 선택할 수 있는 부분”이라며 “노동자 안전 문제와는 관련 없다”고 밝혔다.