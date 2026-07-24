알고리즘 덕 눈도장 리센느, 알고 보니 ‘찐’이라 심장 어택···중소돌 리센느의 성공 신화

‘거제 야호’ 밈 뒤에 진한 사투리·진솔함·명곡 음원·음방 정상, 광고계 러브콜 등 ‘야호’ 데뷔 2년 후 리더 원이 유튜브 ‘안원잘부’서 갸루 콘텐츠·사투리·거제도 여행 큰 화제 덜 알려진 멤버 불안·질투도 솔직히 공개 자본 완벽함보다 친근함과 성장서사 매력

데뷔 2년 만에 멜론 ‘톱100’ 1위, 음악방송 첫 1위, 광고계 러브콜까지. 올해 K팝에서 가장 극적인 성공 서사를 쓴 그룹은 리센느일 것이다. 중소 소속사 소속 아이돌로 고전하던 이들의 반전은 무대가 아닌 유튜브에서 시작됐다. 원이의 개인 유튜브 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’(이하 ‘안원잘부’)에서 드러낸 멤버들의 진솔한 모습이 대중의 큰 공감을 얻으면서다. 리센느는 2024년 3월 데뷔한 원이, 제나, 미나미, 리브, 메이가 속한 5인조 걸그룹이다.

역주행의 출발점은 원이의 개인 유튜브 채널 ‘안원잘부’였다. 지난 2월 개설한 해당 채널에서 기존 콘텐츠의 조회수가 크지 않던 와중 3월 업로드한 일본 치바 출신 멤버 미나미의 갸루 콘텐츠가 호응을 얻었고, ‘거제 야-호!’라는 유행어를 탄생시키며 사람들의 이목을 끌었다. 여기에 거제출신 원이와 경주출신 제나의 사투리 콘텐츠가 가세했다. 특히 미나미와 원이가 고향인 거제에 찾아가는 영상이 크게 바이럴되며 유튜브 구독자가 급상승했다. 23일 기준 ‘안원잘부’의 구독자수는 151만명을 넘겼다.

시청자들은 완성된 아이돌의 모습이 아닌 진한 사투리와 어설픈 예능감 등으로 만들어낸 친근한 캐릭터에 반응했다. 거제 출신인 원이가 사투리로 “밥은 줍니까?”라고 묻는 순간과 “이모 저 덕연이 딸인데요”라고 말하는 장면이 온라인상에서 큰 화제가 된 것이 대표적이다.

유튜브가 인기를 끌기 시작한 이후에도 리센느는 갑작스레 관심을 받은 아이돌로서 불안하고 서툰 모습을 숨기지 않았다. 원이를 중심으로 미나미, 제나 세 멤버가 다른 유튜브나 방송으로 발을 넓히는 사이, 제작진은 잘 알려지지 않은 멤버인 메이와 리브를 전면에 내세웠다. 이들은 “유튜브 출연이 부담돼서 식음을 전폐했다”거나 “숙소에만 남은 둘이 돈독해졌다”는 등 부담과 조급함 등을 털어놓았다. 구독자들은 뭔가 삐걱거리고 어색해하는 두 사람에게 ‘리트와 메트’라는 새로운 캐릭터를 부여했다. 기존 아이돌이 잘 보이지 않았던 불안과 질투, 어색함은 오히려 팬들이 이들을 응원하게 만드는 요소가 됐다. ‘안원잘부’를 제작한 윤성원 PD는 자신의 SNS를 통해 “아이돌을 유튜브로 띄워보자는 목표로 시작했다”고 밝혔다.

인기는 ‘안원잘부’에서 끝나지 않았다. 리센느 멤버들의 매력에 빠진 사람들이 리센느의 이전 활동까지 찾아보게 되면서다. 알고리즘을 타고 리센느의 과거 영상과 활동들을 대중들 앞에 다시 유통되기 시작했다. 리센느 공식 채널을 통한 자체 콘텐츠나 소규모 광고 영상들까지 대중들 눈앞에 나타났다. 대중들은 “알고리즘에 떴으니 이것도 봐주겠다”며 리센느가 쌓아놓은 과거 콘텐츠를 적극적으로 소비했다.

유튜브가 대중의 관심을 끌었다면, 음악은 팬이 되는 길로 이끌었다. 2024년 8월 발매된 미니 1집 <신드롬>과 타이틀곡 ‘러브 어택’은 발매 초부터 K팝 팬들과 대중음악계에서 숨은 명반으로 평가받았다. 대중음악 웹진 ‘이즘’은 2024년 9월 <신드롬>에 5점 만점에 4.5점을 주며 “‘러브 어택’은 이달까지 발매된 음악 중 단연 최고”라고 호평했다. ‘러브 어택’은 삽시간에 음원차트를 역주행했다. 지난 8일 멜론 톱100 1위를 처음 기록한 이후 지금까지 차트 상위권을 유지하고 있다. 역주행 기세를 이어받은 리센느는 지난 8일 카라의 ‘프리티 걸’을 리메이크한 동명 곡을 발매했다. 리센느는 ‘프리티 걸’로 지난 14일 데뷔 후 처음으로 음악방송 1위를 차지했다.

이들의 역주행이 더 주목받은 이유는 리센느가 신생 소형 소속사인 더뮤즈엔터테인먼트가 배출한 첫 그룹이었기 때문이다. 대규모 자본이 투입되는 게 흔해진 K팝 시장에서 ‘중소 아이돌’은 홍보 단계에서 밀리기 쉽다. 리센느의 경우 방송계 네트워크가 부족한 신생 회사 특성상 음악방송 출연도 쉽지 않았다. MBC <전지적 참견 시점>에 출연한 리센느의 소속사 대표는 음악방송 출연을 하기 위해 직접 그룹의 포트폴리오를 들고 돌아다닌 일화를 공개하기도 했다.

역주행 이후 소속사는 대규모 투자를 유치했고, 멤버들의 숙소와 사옥도 새롭게 옮겼다. 그러나 대중이 리센느의 성공에 박수를 보낸 이유는 달라진 환경보다 그 과정에 있었다. 다섯 명이 화장실 하나를 함께 쓰던 숙소와 물이 새던 지하 연습실, 첫 멜론 1위를 확인한 뒤 눈물을 흘리며 켠 라이브 방송까지 함께한 대중들은 리센느를 단순히 ‘성공한 아이돌’이 아니라 함께 성장해 온 그룹으로 받아들였다. 리센느의 역주행은 자본보다 꾸준히 쌓아온 콘텐츠와 진솔한 캐릭터가 만들어낸 성공이었다. 리센느는 중소기획사 아이돌도 대중과 연결될 수 있다는 가능성과, 성장 과정을 함께 지켜보고 응원하는 경험이 새로운 K팝 성공 공식이 될 수 있음을 보여줬다.