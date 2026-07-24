[책과 삶]이번 주말도 릴스만 보다 끝났네!…독서 뺏긴 직장인, 범인은 회사 아닌 ‘노동문화’

책 읽기 위해 회사 그만둔 저자 일본 150년 독서사, 노동사 통해 일하면 책 읽지 못하는 이유 분석 힘 빼고 일하는 “반신 사회” 주장

책 읽고 싶어서 회사를 그만뒀습니다

미야케 가호 지음 | 서영찬 옮김

동아시아 | 344쪽 | 1만8000원

일요일 밤. 책 한 페이지 읽지 못하고 끝나버린 주말이 아쉽다. 출퇴근 만원 버스와 지하철 걱정, 늦잠 잘까 몇 개나 맞춰 놓은 알람을 확인하고 공허한 마음에 다시 스마트폰을 연다. SNS 인기글, 유행하는 릴스를 보다 보니 다시 머리가 또렷해진다. 새벽 2시, 깨닫는다. “앗, 오늘도 릴스만 보다가 끝나버렸잖아!”

문학소녀였으나 먹고살기 위해 IT 회사에 취직한 저자는 어느 날 깨닫는다. 일을 시작한 후 자신이 단 한 권의 책도 읽지 않았다는 것을.

막연히 ‘회사 때문이야!’라고 생각하다 2021년 일본에서 개봉한 영화 <꽃다발 같은 사랑을 했다>를 떠올린다. 영화 속 주인공 무기는 대학 시절까지만 해도 아쿠타가와상 수상작을 비롯한 다양한 책을 읽었다. 그런데 취직 후 달라진다. 여자친구는 말한다. “읽으면 되잖아. 숨 좀 돌리는 게 뭐 어때.” 무기가 말한다. “그게 안 돼. 머리에 들어오질 않는다고. ‘퍼즐앤드래곤’ 말곤 의욕이 안 생겨.” 책은 읽지 못했지만 온라인 게임인 퍼즐앤드래곤은 할 수 있었던 무기. 저자나 우리나 마찬가지다. 책 몇 페이지는 안 되지만 스마트폰으로 쇼츠는 수십 개도 볼 수 있다.

그렇다면 이건 회사 때문이 아니라 나 자신이 문제인 걸까. 하지만 정말 회사에 들어가기 전까진 이러지 않았는데. 저자는 이 궁금증을 풀기로 한다. 회사를 그만 두고 책을 읽으며 “노동과 독서의 양립”은 가능한가를 주제를 탐구한다.

일본인의 근대적 독서 습관이 시작된 것은 메이지 시대다. 메이지 정부는 문명국가로서의 문화와 교육 수준을 높이기 위해 독서를 장려했다. 국가 주도로 시작한 ‘독서 국민화’는 인쇄 기술이 발달하며 책을 대량 인쇄할 수 있게 되며 활황기를 맞는다. 에도시대까지 독서는 ‘낭독’의 개념으로 여겨졌으나, 이 시기 ‘묵독’이 주류로 자리 잡게 된 것도 독서 문화 정착에 영향을 끼쳤다. 러일전쟁 이후 국력 증진을 위해 전국에 도서관이 증설되고, 시간도 있고 독서 의욕도 있는 대학생 신분의 젊은이가 크게 늘며 ‘활자의 나라’ 일본의 높은 독서율은 상수가 되어간다.

책은 이렇듯 1868년 메이지 시대 이후 일본의 독서 문화를 시대적 변화와 함께 읽어낸다. 1960~1980년 사이는 일본 역사상 법정 노동시간이 가장 길었다고 평가되는 시기다. 주 5일제가 시행되지 않았고, 공휴일도 오늘날보다 적었다. 회사마다 주말을 이용한 사내 운동회, 직원 여행 등도 활발해 사실상 한 개인의 모든 역량을 회사에 쏟아붓던 시기다. 이때 직장인들은 출퇴근 지하철에서 책을 읽었다. 휴대하기 쉽게 만든 소형 보급판 서적 ‘문고본’이 널리 보급된 것도 이때다.

책은 메이지 시대 이후 일본인의 노동 시간은 줄어든 적이 없으며 언제나 ‘장시간 노동’이었다고 말한다. 그렇기에 저자는 현대인들이 책을 읽지 못하는 진짜 이유는 장시간 노동 그 자체에 있는 것이 아니라, 현대의 신자유주의적 노동 문화가 가진 특수한 성격에 있다고 본다.

책에 따르면 신자유주의가 안착한 1990년대 이후 일본 사회는 ‘컨트롤 가능한 정보만 읽는 태도’를 노동자에게 내면화시킨다. 일에 필요한 집중력이 높아지면서 독서 문화 역시 “노이즈를 제거”하고 개인 혹은 일에 집중할 수 있게 하는 ‘자기계발서’에 대한 관심으로 옮겨간다. 책은 사회학자 마키노 도모카즈의 말을 빌려 “자기계발서는 나로부터 사회를 멀리 떨어뜨려 놓으려는 장르”라며 “문학이나 인문서처럼 사회나 감정에 대해 이야기하는 책은 오히려 사람들에게 노이즈를 제시한다”고 말한다.

저자는 이같은 시대에 휘말려 책을 손에 놓지 않기 위해서 일을 대할 때 ‘전신전령(全身全靈)’하는 것이 아닌 ‘반신(半身)’으로 관여할 것을 제안한다. 일명 “반신 사회”로의 전환 요구다.

저자가 문예비평가이며 상당한 공력의 다독가이기에 여러 책을 통해 일본의 독서사를 풀어내는데 유려하다는 생각이 든다. 다만 노동사에 있어서는 배경과 설명이 풍부하거나 정밀한 편은 아니라 아쉽다. ‘노동과 독서의 양립’은 장시간 노동 국가이며, 성인 10명 중 6명이 1년 동안 단 한 권의 책도 읽지 않고 스마트폰 중독이 사회 문제로 비화할 만큼 심각한 한국에도 마찬가지로 유효한 주제라는 점에서 흥미롭다. 다만 주제의 보편성에도 불구하고 책의 구체적 내용들이 거의 일본 작품과 특수한 시기를 배경으로 하고 있기 때문에 평범한 한국 독자에게는 일종의 벽이 될 수도 있겠다.