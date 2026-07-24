[속보]한국, ‘미 환율 관찰대상국’ 유지···“원화 절하 압력 지속적”

한국이 미국 재무부가 지정한 환율 관찰 대상국 명단에 다시 이름을 올렸다.

미 재무부는 23일(현지시간) 연방 의회에 제출한 ‘주요 교역 상대국의 거시경제 및 환율 정책’ 반기 보고서에서 한국을 비롯해 중국, 일본, 대만, 싱가포르, 베트남, 독일, 아일랜드, 스위스, 태국 등 10개국을 환율 관찰대상국 명단에 올렸다고 AP통신은 전했다.

환율 관찰 대상국은 미국 정부가 ‘환율 조작국’으로 지정할 가능성이 있는 국가를 선별해 주시한다는 의미다. 이날 명단에 오른 10개국은 지난 1월 보고서에서도 모두 관찰대상국 명단에 포함됐던 국가들이다.

한국은 2023년 11월 관찰 대상국에서 빠졌지만, 2024년 11월 이후부터 계속 관찰 대상국에 올라 있다. 보고서는 한국에 대해 “대규모 경상수지 흑자에도 불구하고 원화는 지속적인 절하 압력을 받아왔다”라고 평가했다.

이어 “한국 관계 당국은 한국 내 외환시장에 대한 외국인 투자자의 참여 제한을 완화하는 데 진전을 보이고 있다”며 “이는 중기적으로 시장의 유동성과 가격 발견 기능에 도움이 될 것으로 보인다”라고 밝혔다.

통상 국내 산업계에 타격이 불가피한 환율 조작국 지정과 달리 환율 관찰 대상국은 큰 영향은 없는 것으로 평가된다.