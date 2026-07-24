미셸 스틸 신임 주한 미대사 “한미 조선 협력, 동맹 확대 계기”

부임 이후 “최우선 과제”는 동맹 강화

부임을 앞둔 미셸 스틸 주한 미국대사가 한미 조선업 협력을 양국 동맹의 새로운 핵심 분야로 꼽았다. 그는 한국의 대미 투자로 양국 정부와 산업계가 상호 이익을 얻는다며 동맹 강화 의지를 밝혔다.

스틸 대사는 23일(현지시간) 미 워싱턴DC 메이플라워 호텔에서 열린 ‘한미 조선해양 산업기술 협력센터 개소식’ 행사에 참석해 “미국과 한국은 오랫동안 공유된 가치와 희생으로 맺어진 동맹으로서 함께 해왔다”며 조선 협력으로 양국 동맹이 확대되고 있다고 말했다.

한미 조선해양 산업기술 협력센터는 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트의 거점이 될 예정이다.

그는 한국의 대미 투자가 양국 간 공정하고 상호적인 무역 관계를 구축하기 위한 것이라며, 양국 정부와 산업계가 상호 이익을 보고 있다고 평가했다.

스틸 대사는 부임을 앞둔 소감도 밝혔다. 그는 “이날 행사가 제가 대사로 인준받은 뒤 처음으로 공개 연설을 하는 자리가 된 것은 매우 의미 있는 일”이라며 대사 직분을 수행하는 동안 한미 동맹 강화가 “최우선 과제”가 될 것이라고 말했다.

지난달 상원 인준을 통과한 스틸 대사는 오는 29일쯤 한국으로 출발할 것으로 전해졌다. 한국계 미국인인 그는 1955년 서울에서 태어나 1975년 미국에 정착했다. 그의 부모는 6·25전쟁 당시 북한을 탈출해 부산으로 피란한 실향민이다.

그는 지난 5월 상원 인준 청문회에서 쿠팡 등 한국에서 활동하는 미국 기업들이 차별받아선 안 된다는 입장을 밝혔다. 부임 전 쿠팡이나 구글 등 미국 기업 관계자들과 만났냐는 이날 취재진 질문에 그는 “답변할 수 없다. 국무부에 문의해달라”고 답했다.