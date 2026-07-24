보령 외연도 서쪽 해상서 어선 전복···선원 1명 실종

24일 오전 3시47분쯤 충남 보령시 오천면 외연도 서쪽 약 40㎞ 해상에서 24t급 어선이 전복됐다.
이 사고로 어선에 타고 있던 승선원 11명이 바다에 빠졌으나 해경의 협조 요청을 받은 인근 조업 선박들에 의해 10명이 구조됐다.
현재 60대 선원 1명은 실종 상태다. 해경은 구조대 등을 투입해 수색 작업을 벌이고 있다.
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입력 2026.07.24 08:21
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24일 오전 3시47분쯤 충남 보령시 오천면 외연도 서쪽 약 40㎞ 해상에서 24t급 어선이 전복됐다.
이 사고로 어선에 타고 있던 승선원 11명이 바다에 빠졌으나 해경의 협조 요청을 받은 인근 조업 선박들에 의해 10명이 구조됐다.
현재 60대 선원 1명은 실종 상태다. 해경은 구조대 등을 투입해 수색 작업을 벌이고 있다.
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