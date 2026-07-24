수도권·강원 비 계속···전국 ‘찜통 더위’

금요일인 24일은 수도권과 강원도를 중심으로 비가 이어지고, 충청권과 남부지방은 오후부터 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효돼 더운 날씨가 이어지겠다.

기상청은 “수도권과 강원도에 비가 내리는 곳이 있겠으나 소강상태를 보이는 곳이 있겠다”며 “오후부터 저녁 사이에는 충청권과 남부지방, 제주도에 소나기가 내리는 곳이 있겠다”고 예보했다.

예상 강수량은 서울·경기남부 5~40㎜, 인천·경기북부 20~60㎜, 서해5도 30~80㎜, 강원북부내륙·산지 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 강원중·남부내륙·산지와 강원북부동해안 5~40㎜, 강원중·남부동해안 5~20㎜다.

오후부터 저녁 사이에는 충청권과 남부지방, 제주도에 소나기가 내리겠다. 소나기에 따른 예상 강수량은 대전·세종·충남·충북 5~40㎜, 전북 5~40㎜, 광주·전남 5~30㎜, 대구·경북내륙·북동산지 5~40㎜, 제주도 5㎜ 안팎이다.

전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 넘게 오르고 강원영동과 일부 충남, 전라권, 경상권, 제주도는 35도 안팎까지 오르며 더위가 계속되겠다. 밤 동안 열대야가 발생하는 곳도 많겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 25도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 26도, 청주 26도, 대전 24도, 전주 26도, 대구 26도, 부산 25도, 목포 26도, 여수 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 수원 32도, 춘천 31도, 강릉 35도, 청주 33도, 대전 33도, 전주 34도, 광주 34도, 대구 36도, 포항 38도, 부산 32도, 제주 34도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다．