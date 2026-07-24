펜션서 공작새가 6살 아이 습격···법원, ‘관리소홀 책임’ 업주 벌금 300만원

자신의 펜션에서 방사해 기르던 공작새 관리를 소홀히 해 어린아이를 다치게 한 업주가 벌금형을 선고받았다.

청주지법 충주지원 형사2단독 김주현 부장판사는 업무상과실치상 혐의로 기소된 펜션 업주 A씨(58)에게 벌금 300만원을 선고했다고 24일 밝혔다.

충주에서 펜션을 운영하는 A씨는 이용객들의 체험학습을 목적으로 공작새와 토끼, 앵무새 등 동물을 사육해 왔다. 이 중 방사해서 키우던 공작새 한 마리가 펜션 객실에서 나와 바비큐장으로 이동하던 숙박객 B군(6)의 얼굴을 공격해 2주간의 치료가 필요한 상처를 입혔다.

A씨는 자신의 책임을 인정하면서도 “공작새가 온순한 성질의 동물이라 원인제공이 있었을 것”이라고 변론했다.

하지만 법원의 판단은 달랐다. 김 부장판사는 “동물을 사육하는 사람에게는 동물의 공격 가능성을 인지하고 경고표지판을 설치했어야 한다”며 “이용객의 안전이 우려되는 경우 동물을 우리에 가둬두고 추가 인력을 배치하는 등의 조처를 할 주의의무가 있었지만 피고인은 이를 게을리했다”며 선고 이유를 밝혔다.