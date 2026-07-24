창간 80주년 경향신문

펜션서 공작새가 6살 아이 습격···법원, ‘관리소홀 책임’ 업주 벌금 300만원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

자신의 펜션에서 방사해 기르던 공작새 관리를 소홀히 해 어린아이를 다치게 한 업주가 벌금형을 선고받았다.

청주지법 충주지원 형사2단독 김주현 부장판사는 업무상과실치상 혐의로 기소된 펜션 업주 A씨에게 벌금 300만원을 선고했다고 24일 밝혔다.

충주에서 펜션을 운영하는 A씨는 이용객들의 체험학습을 목적으로 공작새와 토끼, 앵무새 등 동물을 사육해 왔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

펜션서 공작새가 6살 아이 습격···법원, ‘관리소홀 책임’ 업주 벌금 300만원

입력 2026.07.24 08:52

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
법원 이미지. 경향신문 자료사진

법원 이미지. 경향신문 자료사진

자신의 펜션에서 방사해 기르던 공작새 관리를 소홀히 해 어린아이를 다치게 한 업주가 벌금형을 선고받았다.

청주지법 충주지원 형사2단독 김주현 부장판사는 업무상과실치상 혐의로 기소된 펜션 업주 A씨(58)에게 벌금 300만원을 선고했다고 24일 밝혔다.

충주에서 펜션을 운영하는 A씨는 이용객들의 체험학습을 목적으로 공작새와 토끼, 앵무새 등 동물을 사육해 왔다. 이 중 방사해서 키우던 공작새 한 마리가 펜션 객실에서 나와 바비큐장으로 이동하던 숙박객 B군(6)의 얼굴을 공격해 2주간의 치료가 필요한 상처를 입혔다.

A씨는 자신의 책임을 인정하면서도 “공작새가 온순한 성질의 동물이라 원인제공이 있었을 것”이라고 변론했다.

하지만 법원의 판단은 달랐다. 김 부장판사는 “동물을 사육하는 사람에게는 동물의 공격 가능성을 인지하고 경고표지판을 설치했어야 한다”며 “이용객의 안전이 우려되는 경우 동물을 우리에 가둬두고 추가 인력을 배치하는 등의 조처를 할 주의의무가 있었지만 피고인은 이를 게을리했다”며 선고 이유를 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글