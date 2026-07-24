창간 80주년 경향신문

[속보]정부, 유류세 인하 2개월 연장…휘발유 15%·경유 25% 유지

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중동 전쟁 충격을 완화하기 위해 시행 중인 유류세 한시 인하 조치가 두 달 더 연장된다.

인하 폭은 휘발유 15%, 경유 25%로 변동이 없다.

이에 따라 휘발유 유류세는 리터당 698원, 경유는 ℓ당 436원이 유지된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]정부, 유류세 인하 2개월 연장…휘발유 15%·경유 25% 유지

입력 2026.07.24 09:00

수정 2026.07.24 11:21

펼치기/접기
  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
22일 서울의 한 주유소 모습. 연합뉴스

22일 서울의 한 주유소 모습. 연합뉴스

중동 전쟁 충격을 완화하기 위해 시행 중인 유류세 한시 인하 조치가 두 달 더 연장된다. 인하 폭은 휘발유 15%, 경유 25%로 현행 수준을 유지한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 24일 정부서울청사에서 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 및 대외경제장관회의를 열고 ‘8월 이후 유류세 운용 방안’을 발표했다.

정부는 중동 전쟁 이후 유류비 부담을 덜기 위해 지난 3월 27일 2차 최고가격제를 시행하면서 유류세 인하를 함께 적용했다. 당초 이달 말 종료할 예정이던 조치는 9월 말까지 2개월 연장된다.

인하 폭은 휘발유 15%, 경유 25%로 현행과 같다. 이에 따라 리터당 유류세는 휘발유가 763원에서 698원으로 65원 하락한 수준에서 유지된다. 경유 역시 523원에서 87원 내린 436원을 유지한다.

인하 폭은 휘발유 15%, 경유 25%로 변동이 없다. 이에 따라 휘발유 유류세는 리터(ℓ)당 698원(기본세율 763원), 경유는 ℓ당 436원(기본세율 523원)이 유지된다. 각각 기본세율보다 65원, 87원 낮은 수준이다.

유류세는 정유사가 석유제품을 출고할 때 납부하는 세금으로, 인하 조치는 소비자 판매가격 상승을 억제하는 효과가 있다.

재경부는 “산업·물류 등에 필수적인 경유와 소형트럭 등 서민연료로 활용되는 부탄에 대해 상대적으로 높은 인하폭을 유지했다”고 밝혔다.

이번 유류세 인하 연장은 최근 중동 지역 긴장 고조로 국제유가가 다시 급등하면서 어느 정도 예견됐던 조치다. 23일(현지시간) 9월물 브렌트유 선물 가격은 전 거래일보다 7.04% 오른 배럴당 100.69달러에 마감했다. 국제유가의 기준인 브렌트유가 배럴당 100달러를 넘어선 것은 두 달 만이다.

국제유가 상승세가 국내 시장에도 반영되면 최근 ℓ당 1870원대까지 내려왔던 휘발유와 1850원대까지 떨어졌던 경유 가격도 다시 오를 가능성이 크다.

정부는 유류세 인하 조치를 연장하기 위해 ‘교통·에너지·환경세법 시행령’ 개정안을 추후 국무회의에 상정할 계획이다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글