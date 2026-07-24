[속보]정부, 유류세 인하 2개월 연장…휘발유 15%·경유 25% 유지

중동 전쟁 충격을 완화하기 위해 시행 중인 유류세 한시 인하 조치가 두 달 더 연장된다. 인하 폭은 휘발유 15%, 경유 25%로 현행 수준을 유지한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 24일 정부서울청사에서 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 및 대외경제장관회의를 열고 ‘8월 이후 유류세 운용 방안’을 발표했다.

정부는 중동 전쟁 이후 유류비 부담을 덜기 위해 지난 3월 27일 2차 최고가격제를 시행하면서 유류세 인하를 함께 적용했다. 당초 이달 말 종료할 예정이던 조치는 9월 말까지 2개월 연장된다.

인하 폭은 휘발유 15%, 경유 25%로 현행과 같다. 이에 따라 리터당 유류세는 휘발유가 763원에서 698원으로 65원 하락한 수준에서 유지된다. 경유 역시 523원에서 87원 내린 436원을 유지한다.

인하 폭은 휘발유 15%, 경유 25%로 변동이 없다. 이에 따라 휘발유 유류세는 리터(ℓ)당 698원(기본세율 763원), 경유는 ℓ당 436원(기본세율 523원)이 유지된다. 각각 기본세율보다 65원, 87원 낮은 수준이다.

유류세는 정유사가 석유제품을 출고할 때 납부하는 세금으로, 인하 조치는 소비자 판매가격 상승을 억제하는 효과가 있다.

재경부는 “산업·물류 등에 필수적인 경유와 소형트럭 등 서민연료로 활용되는 부탄에 대해 상대적으로 높은 인하폭을 유지했다”고 밝혔다.

이번 유류세 인하 연장은 최근 중동 지역 긴장 고조로 국제유가가 다시 급등하면서 어느 정도 예견됐던 조치다. 23일(현지시간) 9월물 브렌트유 선물 가격은 전 거래일보다 7.04% 오른 배럴당 100.69달러에 마감했다. 국제유가의 기준인 브렌트유가 배럴당 100달러를 넘어선 것은 두 달 만이다.

국제유가 상승세가 국내 시장에도 반영되면 최근 ℓ당 1870원대까지 내려왔던 휘발유와 1850원대까지 떨어졌던 경유 가격도 다시 오를 가능성이 크다.

정부는 유류세 인하 조치를 연장하기 위해 ‘교통·에너지·환경세법 시행령’ 개정안을 추후 국무회의에 상정할 계획이다.