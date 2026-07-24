계란값 잡고 고등어 수급 안정…정부, 공급 확대 나선다

정부가 계란값 안정을 위해 8월 초까지 신선란을 주당 평균 2000만개씩 공급한다. 고등어 가격 안정을 위해 영국·노르웨이 등에서 1200톤을 추가 직수입하기로 했다.

농림축산식품부와 해양수산부는 24일 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스’(TF)에서 이 같은 계란·고등어 수급 안정 대책을 발표했다.

농림축산식품부에 따르면 7월 중순 기준 계란 산지 가격은 지난해 같은 기간보다 16.8%, 소매가격은 6.7% 각각 올랐다. 전체 산란계 사육 마릿수는 전년보다 2.7% 늘었지만, 산란량이 많은 6개월령 이상 산란계가 부족해 계란 생산량은 오히려 0.3% 감소한 영향이다.

정부는 공급 확대와 할인 지원을 병행해 수급 안정에 나설 계획이다. 수입선을 다변화해 신선란 2억3000만개를 들여오고, 계란가공품에 적용 중인 할당관세 물량과 적용 기간도 연장했다.

현재까지 신선란 1억161만개에 대한 수입 계약을 체결했으며, 이 가운데 5224만개를 국내로 들여와 3689만개를 시장에 공급했다. 정부는 계약이 완료된 나머지 4937만개를 8월 10일까지 순차적으로 수입하고, 8월 초까지는 주당 평균 2000만개 수준의 신선란을 공급할 계획이다.

수입선도 미국과 태국, 브라질에 이어 뉴질랜드와 폴란드 등으로 넓히기로 했다. 조류인플루엔자(AI) 발생에 따른 수입 차질을 줄이기 위해 미국과는 수입 허용 지역을 주에서 카운티 단위로 축소하는 방안을 협의하고 있다.

정부는 중장기적으로 계란 생산 기반을 확충하기 위한 지원도 강화한다. 오는 2027년까지 275개 농가를 대상으로 증·개축 비용 3700억원을 지원하고, 공급 과잉 시 계란을 가공품으로 비축·보관할 수 있도록 내년부터 민간 비축시설과 운영자금 200억원을 시범 지원할 계획이다.

정부는 고등어 수급 안정을 위해 국내 생산량과 중·대형어 어획 동향, 수출입 여건, 가격 흐름 등을 종합적으로 점검해 추가 수입을 추진하기로 했다.

우선 영국과 노르웨이 등에서 고등어 1200t을 직수입할 예정이다. 이 가운데 200t은 수입 업체 선정을 마쳤으며, 영국산 24t과 노르웨이산 176t을 들여올 예정이다. 나머지 1000t은 다음 달 중 수입을 추진한다.

특정 국가에 편중된 공급 구조를 개선하기 위해 다음 달 칠레 정부와 고등어 수입 확대를 위한 업무 협의도 진행한다.

해양수산부에 따르면 국내 고등어 수급은 생산 증가에 힘입어 점차 개선되고 있다. 이에 따라 국산 염장 고등어의 소매가격은 지난해 같은 달보다 16.7% 하락했다. 반면 노르웨이의 고등어 어획 쿼터 축소 등으로 수입 가격의 상승 압력은 이어지면서 수입산 염장 고등어 가격은 28.1% 올랐다.