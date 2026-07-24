주사기 판매 제한 해제…요소수 매점매석 금지는 한 달 연장

주사기·주사침에 대한 판매량 제한 조치가 수급 상황이 안정되면서 해제된다. 반면 차량용 요소수와 요소의 매점매석 금지 조치는 중동전쟁에 따른 공급망 불확실성을 고려해 한 달 더 연장된다.

재정경제부는 24일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)를 열고 이 같은 내용을 담은 ‘주사기·주사침 및 요소수·요소 매점매석 금지 고시 운영방안’을 논의했다고 밝혔다.

정부는 중동전쟁 여파로 나프타 등 원료 수급이 불안해지자 의료용 주사기·주사침의 매점매석을 막기 위해 보관·판매 제한 조치를 시행해왔다. 이에 따라 전년 대비 150%를 초과해 보관하거나 110%를 넘게 판매하는 행위, 동일 구매처에 전년보다 100%를 초과해 판매하는 행위가 금지됐다.

그러나 최근 수급 상황이 안정적인 것으로 평가되면서 보관량 기준은 전년 대비 150%에서 200%로 완화하고, 판매량 제한은 전면 해제하기로 했다. 실제 병원을 대상으로 한 조사에서 지난달 16일 기준 주사기 재고량은 1년 전의 97% 수준까지 회복한 것으로 나타났다.

주사기·주사침 관련 고시는 이날 회의 직후 개정돼 다음 달 31일까지 적용된다.

반면 차량용 요소수와 요소에 대한 매점매석 금지 고시는 다음 달 31일까지 한 달 연장된다. 고시에 따라 요소수·요소 수입·제조·판매업자는 전년도 월평균 판매량의 150%를 초과하는 물량을 7일 이상 보관할 수 없다.

재정경제부는 국내 요소 재고가 평시 수준을 회복한 데다 중국의 수출 물량 배정으로 수입 여건도 개선될 것으로 전망했다. 다만 미국과 이란의 무력 충돌이 이어지는 등 중동 정세의 불확실성이 여전한 만큼 수급 상황을 좀 더 지켜볼 필요가 있다고 판단했다.