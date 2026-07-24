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주사기 판매 제한 해제…요소수 매점매석 금지는 한 달 연장

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본문 요약

주사기·주사침에 대한 판매량 제한 조치가 수급 상황이 안정되면서 해제된다.

반면 차량용 요소수와 요소의 매점매석 금지 조치는 중동전쟁에 따른 공급망 불확실성을 고려해 한 달 더 연장된다.

재정경제부는 24일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스를 열고 이 같은 내용을 담은 '주사기·주사침 및 요소수·요소 매점매석 금지 고시 운영방안'을 논의했다고 밝혔다.

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주사기 판매 제한 해제…요소수 매점매석 금지는 한 달 연장

입력 2026.07.24 09:36

수정 2026.07.24 11:20

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  • 박상영 기자

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구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)를 주재하고 있다. 연합뉴스

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)를 주재하고 있다. 연합뉴스

주사기·주사침에 대한 판매량 제한 조치가 수급 상황이 안정되면서 해제된다. 반면 차량용 요소수와 요소의 매점매석 금지 조치는 중동전쟁에 따른 공급망 불확실성을 고려해 한 달 더 연장된다.

재정경제부는 24일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)를 열고 이 같은 내용을 담은 ‘주사기·주사침 및 요소수·요소 매점매석 금지 고시 운영방안’을 논의했다고 밝혔다.

정부는 중동전쟁 여파로 나프타 등 원료 수급이 불안해지자 의료용 주사기·주사침의 매점매석을 막기 위해 보관·판매 제한 조치를 시행해왔다. 이에 따라 전년 대비 150%를 초과해 보관하거나 110%를 넘게 판매하는 행위, 동일 구매처에 전년보다 100%를 초과해 판매하는 행위가 금지됐다.

그러나 최근 수급 상황이 안정적인 것으로 평가되면서 보관량 기준은 전년 대비 150%에서 200%로 완화하고, 판매량 제한은 전면 해제하기로 했다. 실제 병원을 대상으로 한 조사에서 지난달 16일 기준 주사기 재고량은 1년 전의 97% 수준까지 회복한 것으로 나타났다.

주사기·주사침 관련 고시는 이날 회의 직후 개정돼 다음 달 31일까지 적용된다.

반면 차량용 요소수와 요소에 대한 매점매석 금지 고시는 다음 달 31일까지 한 달 연장된다. 고시에 따라 요소수·요소 수입·제조·판매업자는 전년도 월평균 판매량의 150%를 초과하는 물량을 7일 이상 보관할 수 없다.

재정경제부는 국내 요소 재고가 평시 수준을 회복한 데다 중국의 수출 물량 배정으로 수입 여건도 개선될 것으로 전망했다. 다만 미국과 이란의 무력 충돌이 이어지는 등 중동 정세의 불확실성이 여전한 만큼 수급 상황을 좀 더 지켜볼 필요가 있다고 판단했다.

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