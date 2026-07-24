‘뜯어 먹을 때 조심’ 망고 갈비, ‘깨물면 위험’ 체리 씨···의외로 까다로운 과일들 [뉴스뷰]

여름철 더욱 사랑받는 달콤한 과일 평범해 보여도 주의가 필요한 알아두면 좋은 네 가지 과일의 조건

옻 알레르기와 닮은 반응을 일으키는 망고

망고는 옻나무와 같은 ‘옻나무과’에 속하는 식물이다. 망고 껍질과 꼭지 주변의 수액에는 옻의 알레르기 유발 성분인 우루시올과 구조가 유사한 물질이 들어 있어, 옻에 민감한 사람에게 교차반응을 일으킬 수 있다. 망고를 직접 손질한 뒤 수 시간에서 며칠 사이에 손이나 입 주변에 붓기, 가려움, 붉은 발진 등의 접촉피부염이 나타날 수 있다.

흔히 ‘망고 갈비’라고 부르는 씨 주변의 섬유질 과육을 먹을 때도 주의가 필요하다. 단단한 씨 자체가 문제라기보다 과육을 입으로 뜯어 먹는 과정에서 껍질이나 수액에 남아 있던 알레르기 유발 물질이 오래 손과 입술에 닿을 수 있기 때문이다. 망고를 직접 손질한 뒤 피부 증상을 경험한 적이 있다면 장갑을 착용해 껍질과의 직접적인 접촉을 피하거나, 다른 사람이 손질한 과육만 먹는 것이 좋다.

라임즙이 묻은 피부가 햇빛을 만나면

라임으로 인한 ‘식물광피부염’은 먹어서 생기는 문제가 아니라, 즙이나 껍질 성분이 피부에 묻은 상태에서 햇빛을 쬘 때 나타나는 피부 반응이다. 알레르기 체질이 아니더라도 생길 수 있다는 점에서 망고와 차이가 있다. 라임의 껍질과 즙에는 소랄렌과 베르갑텐을 비롯한 푸라노쿠마린 계열의 광활성 물질이 들어 있다. 피부에 묻은 이 성분들은 자외선에 노출되면 활성화돼 피부를 손상시킬 수 있다. 피부가 붉어지고 화끈거리거나 부어오를 수 있으며, 심한 경우 물집이 생기기도 한다. 라임즙이 흐르거나 튄 모양을 따라 갈색 색소침착이 수개월 동안 남기도 한다.

모히토, 마가리타 등 칵테일을 만들다가 라임즙이 피부에 묻은 채 햇빛을 쬐어 증상이 생기는 경우가 있어, 영어권에서는 이를 ‘마가리타 번(Margarita burn)’이라고도 부른다. 라임뿐 아니라 레몬 등 일부 감귤류도 비슷한 반응을 일으킬 수 있다. 특히 야외 식당이나 휴양지에서 쌀국수나 팟타이 같은 음식에 레몬이나 라임을 직접 짤 때 즙이 손이나 팔에 튀지 않도록 주의해야 한다. 즙이 묻었다면 물과 비누로 씻고 햇빛 노출을 피하는 것이 좋다.

약 한 알의 효과를 바꾸는 자몽

자몽은 일부 약물의 분해와 흡수에 영향을 줄 수 있다. 라임과 마찬가지로 자몽에도 푸라노쿠마린 계열 성분이 들어 있지만, 주요 성분과 문제가 생기는 경로는 다르다. 베르가모틴을 비롯한 푸라노쿠마린 계열 성분은 소장에 있는 약물 대사효소인 CYP3A4의 작용을 억제한다. 장에서 일부 분해돼야 할 약물이 그대로 혈액으로 들어가면서 정해진 양을 복용했는데도 체내 약물 농도가 지나치게 높아져 약효가 과도하게 강해진다. 일부 스타틴계 고지혈증 치료제는 근육 손상 위험을 높일 수 있고, 일부 혈압약은 혈압을 지나치게 낮출 수 있다. 면역억제제나 부정맥 치료제처럼 혈중 농도를 세밀하게 조절해야 하는 약물도 특히 주의해야 한다. 반대로 자몽이 약물의 흡수를 방해해 약효를 떨어뜨리는 경우도 있다.

다만 모든 약물이 자몽과 상호작용하는 것은 아니다. 같은 종류의 약이라도 성분에 따라 차이가 있으므로, 복용 중인 약이 자몽과 상호작용하는지 정확한 정보는 약사나 의료진에게 확인해야 한다. 약 복용 전후로 시간 간격을 두고 자몽을 섭취하더라도 상호작용을 완전히 피하기 어려울 수 있으므로, 복용 기간에는 자몽주스를 포함해 섭취를 피하는 것이 안전하다.

깨물면 위험한 체리 씨

체리의 단단한 씨 안쪽에는 아미그달린이라는 청산배당체가 들어 있다. 아미그달린 자체가 곧바로 독성 물질인 것은 아니지만, 씨가 씹히거나 분쇄돼 안쪽 성분이 노출되면 효소 작용을 거쳐 청산가리와 같은 시안화물 계열의 독성 물질인 시안화수소가 생성될 수 있다.

단단한 껍데기가 깨져야만 안쪽 성분이 노출되기 때문에 체리 씨를 실수로 한두 개 통째로 삼킨 것은 대개 큰 문제가 생기지 않는다. 다만 씨를 일부러 깨물거나 여러 개를 갈아 먹는 행동은 피해야 한다. 체리뿐 아니라 살구, 복숭아, 자두, 매실 등 장미과 핵과류의 씨에도 청산배당체가 들어 있어 같은 원리로 문제가 될 수 있으므로 마찬가지로 주의해야 한다.

망고・라임・자몽・체리 ··· 중요한 것은 ‘조건’

이 과일들은 대부분 특별한 문제 없이 먹어 왔다. 따라서 과일 자체를 무조건 위험한 것으로 여기며 막연히 경계할 필요는 없다. 평범한 과일도 어떤 부위를 어떻게 다루고, 무엇과 함께 먹느냐에 따라 전혀 다른 면을 드러낸다. 망고는 껍질과 수액, 라임은 피부에 묻은 즙과 햇빛, 자몽은 특정 약물, 체리는 깨진 씨를 주의해야 한다. 이런 조건을 알아두면, 상큼하고 달콤한 과일 본연의 매력을 마음 놓고 맛보고 누릴 수 있다.