트럼프 “호르무즈 피격 선박, 이란 자금으로 보상할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 공격받는 모든 선박에 대해 미국이 보유한 이란 자금으로 피해를 보상하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 트루스소셜에서 “현시점부터 추가 공지가 나올 때까지 선박, 화물, 또는 관련된 어떤 것에라도 가해진 피해는 미국이 보유·통제하고 있는 이란 자금으로 보상받게 될 것”이라고 말했다.

그는 ‘이란 자금’의 출처나 구체적 보상 방안을 언급하지 않았으나, 양국 종전 양해각서(MOU)에 명시된 이란 동결 자산을 지칭하는 것으로 보인다.

양국은 지난달 종전 MOU 타결 후 협상 과정에서 전 세계에 동결된 이란 자금 1000억달러(약 155조원) 가운데 카타르에 있는 60억달러(약 9조원)를 인도주의 물품 구매에 사용할 수 있도록 하는 방안을 논의했다. 하지만 이란이 호르무즈 해협 통제권을 고수하면서 이견은 좁혀지지 않았다.

양국 교전은 이날로 13일째 이어졌다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 새벽 이란 군사시설을 겨냥한 야간 공습을 감행했다. 미국이 중동으로 군사력을 결집하고 있어 확전 우려가 커지고 있다.

이란은 예멘의 친이란 대리 세력 후티 반군을 이용해 홍해 장악에 나섰다. 홍해는 호르무즈 해협 봉쇄 이후 사우디아라비아 등의 우회 원유 수송로로 활용됐다. 후티는 이날 사우디 유조선 두 척을 겨냥한 군사 작전을 수행했다고 밝혔다. 사우디 매체는 홍해를 항해하던 선박 두 척 중 한 척이 공격받아 화재가 발생했다고 확인했다.

트럼프 대통령은 이날 앞서 “만약 그들(후티)이 다시 상선을 공격한다면 미국은 후티가 이란의 대리 세력이라는 점에서 이란에 책임을 물을 것”이라고 말했다.