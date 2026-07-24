광명시, 광명동굴 성인 방문객 입장료 최대 40% 지역화폐로 환급

경기 광명시는 오는 27일부터 광명동굴 성인 입장권을 정상가로 구매하는 경우 일부를 광명사랑화폐(지역화폐)로 환급한다고 24일 밝혔다.

광명시 외 거주자는 성인 입장료 1만원을 결제하면 지류형 광명사랑화폐 3000원권을, 광명시 거주자는 5000원을 결제하면 2000원권을 받을 수 있다. 환급은 정상가 구매자에 해당한다. 할인·감면 대상자와 단체 입장객은 제외된다.

실물 광명사랑화폐 카드가 없는 관광객은 별도의 발급 절차 없이 지급 받은 지류형 광명사랑화폐를 ‘지류형 광명사랑화폐 가맹점’에서 바로 사용할 수 있다.

광명시는 광명동굴 방문이 인근 음식점과 카페, 상점 등 지역 소상공인 매장 이용으로 이어지는 지역경제 선순환 효과를 기대하고 있다. 광명사랑화폐 가맹점 정보는 광명시청 누리집에서 확인할 수 있다.

박승원 광명시장은 “지역화폐 환급으로 관광객의 입장료 부담을 덜어 더 많은 관광객이 광명동굴을 찾는 마중물이 되길 바란다”며 “광명동굴 방문이 지역 상권 소비로 이어져 관광과 지역경제가 함께 성장하는 선순환 구조를 만들 수 있도록 상생 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.