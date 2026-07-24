유시민 ‘유럽 도시 기행 3’, 2주 연속 베스트셀러 1위

유시민 작가의 <유럽 도시 기행 3>(생각의길)이 교보문고 종합 베스트셀러 1위에 올랐다.

교보문고 7월 3주간 베스트셀러를 보면 <유럽 도시 기행 3>은 지난주에 이어 종합 베스트셀러 1위를 지켰다. 앞선 책에서 아테네, 로마, 파리, 빈, 부다페스트 등을 여행했던 작가는 이번엔 유럽의 서쪽 끝인 마드리드, 리스본 등으로 향했다.

짐 콜린스의 <어떻게 살아낼 것인가>(필름)는 종합 10위로 새롭게 진입했다. 경제경영서 저자로 유명한 저자가 기업이 아닌 인간의 삶 자체를 연구 대상으로 삼았다. 이 책은 40대 독자에게 가장 큰 관심을 받았다(36.8%).

헤르만 헤세의 <싯다르타>(민음사)가 3위, 유래혁의 <수족관>(포스터샵)이 4위, 양귀자의 <모순>(쓰다)이 9위에 올라 소설 강세도 이어졌다.

교보문고 7월 3주간 종합 베스트셀러



1. 유럽 도시 기행 3(유시민/생각의길)

2. 참 영원한 성자들의 크신 사랑(김원수/김영사)

3. 싯다르타(헤르만 헤세/민음사)

4. 수족관(유래혁/포스터샵)

5. 독서의 기술(고영환/라곰)

6. 니체의 초월자(프리드리히 니체/히읏)

7. 코스모스(칼 세이건/사이언스북스)

8. 나의 첫 번째 부동산 교과서(송희구/서삼독)

9. 모순(양귀자/쓰다)

10. 어떻게 살아낼 것인가(짐 콜린스/필름)