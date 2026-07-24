창간 80주년 경향신문

유시민 ‘유럽 도시 기행 3’, 2주 연속 베스트셀러 1위

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

유시민 작가의 <유럽 도시 기행 3>이 교보문고 종합 베스트셀러 1위에 올랐다.

교보문고 7월 3주간 베스트셀러를 보면 <유럽 도시 기행 3>은 지난주에 이어 종합 베스트셀러 1위를 지켰다.

앞선 책에서 아테네, 로마, 파리, 빈, 부다페스트 등을 여행했던 작가는 이번엔 유럽의 서쪽 끝인 마드리드, 리스본 등으로 향했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

유시민 ‘유럽 도시 기행 3’, 2주 연속 베스트셀러 1위

입력 2026.07.24 10:28

수정 2026.07.24 10:47

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가
유시민 ‘유럽 도시 기행 3’, 2주 연속 베스트셀러 1위

유시민 작가의 <유럽 도시 기행 3>(생각의길)이 교보문고 종합 베스트셀러 1위에 올랐다.

교보문고 7월 3주간 베스트셀러를 보면 <유럽 도시 기행 3>은 지난주에 이어 종합 베스트셀러 1위를 지켰다. 앞선 책에서 아테네, 로마, 파리, 빈, 부다페스트 등을 여행했던 작가는 이번엔 유럽의 서쪽 끝인 마드리드, 리스본 등으로 향했다.

짐 콜린스의 <어떻게 살아낼 것인가>(필름)는 종합 10위로 새롭게 진입했다. 경제경영서 저자로 유명한 저자가 기업이 아닌 인간의 삶 자체를 연구 대상으로 삼았다. 이 책은 40대 독자에게 가장 큰 관심을 받았다(36.8%).

헤르만 헤세의 <싯다르타>(민음사)가 3위, 유래혁의 <수족관>(포스터샵)이 4위, 양귀자의 <모순>(쓰다)이 9위에 올라 소설 강세도 이어졌다.

교보문고 7월 3주간 종합 베스트셀러

1. 유럽 도시 기행 3(유시민/생각의길)
2. 참 영원한 성자들의 크신 사랑(김원수/김영사)
3. 싯다르타(헤르만 헤세/민음사)
4. 수족관(유래혁/포스터샵)
5. 독서의 기술(고영환/라곰)
6. 니체의 초월자(프리드리히 니체/히읏)
7. 코스모스(칼 세이건/사이언스북스)
8. 나의 첫 번째 부동산 교과서(송희구/서삼독)
9. 모순(양귀자/쓰다)
10. 어떻게 살아낼 것인가(짐 콜린스/필름)


  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글