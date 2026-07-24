이재명 대통령의 국정 지지율이 3주 연속 소폭 하락해 51%로 집계됐다는 여론조사 결과가 24일 나왔다. 소폭 반등했던 지지율이 한 달만에 다시 취임 후 최저치를 기록했다. 이 대통령 직무 수행 부정 평가 중 가장 많은 응답은 ‘부동산 정책’ 관련이었다.

한국갤럽은 지난 21~23일 유권자 1003명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 직무 수행 긍정 평가는 51%, 부정 평가는 38%로 집계됐다고 이날 밝혔다. 의견 유보는 11%였다.

지난주 직전 조사보다 긍정 평가가 1%포인트 줄고, 부정 평가는 1%포인트 늘었다. 전주 대비 변동 폭은 미미하지만 직무 긍정률이 수치상 한 달 만에 다시 최저치를 기록했다.

대통령 직무 수행 긍정 평가 이유로는 외교(17%)가 가장 많았다. 경제·민생(15%), ‘전반적으로 잘한다’(9%), 소통(8%), 직무능력·유능함(6%), 서민 정책·복지(5%) 등 순이었다.

부정 평가 이유로는 부동산 정책이 22%로 가장 높았다. 직무 부정 평가 이유에서 부동산 문제가 최상위에 오른 건 현 정부 출범 후 처음이다. 이어 경제·민생·고환율(10%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%), 도덕성 문제·본인 재판 회피(5%), 검찰 권한 축소, 부실·부정선거·선관위 문제, 국방·안보, 독재·독단(각각 4%) 순이었다.

이재명 정부 출범 2년차 1분기를 맞아 경제, 복지, 노동, 대북, 외교 분야 정책과 공직자 인사에 대해 실시한 분야별 정책 긍정 평가 결과를 보면, 외교 분야에는 56%가 ‘잘하고 있다’, 25%가 ‘잘못하고 있다’고 답했고, 복지는 53%:23%, 경제 43%:39%, 노동 37%:36%, 공직자 인사 30%:41%, 부동산 26%:46%, 대북 25%:39%로 나타났다. 부동산 분야 조사는 7월 초 실시됐다.

정당 지지도는 더불어민주당 44%, 국민의힘 23%, 조국혁신당과 개혁신당 각각 2%, 진보당·이외 정당 각 1%로 나타났다. 민주당 지지도는 직전 조사보다 4%포인트 상승했고, 국민의힘은 3%포인트 하락했다.

이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 10.7%로 집계됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.