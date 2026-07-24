2030년부터 일본에서 돌아올 때 ‘친환경 항공유’ 비용 내야 한다

일본 정부가 2030년도부터 국제선 탑승객에게 친환경 지속가능항공유(SAF) 관련 비용을 부과한다.

24일 니혼게이자이신문은 국토교통성이 전날 자원에너지청과 정유사, 항공사 관계자들이 참석한 관민협의회에서 2030년도부터 SAF 비용을 승객과 분담하는 방안을 공개했다고 전했다.

보도에 따르면 이 비용은 도쿄 하네다와 나리타 등 국제선 운영이 활발한 주요 7개 공항을 이용해 출국하는 국제선 탑승객에게 우선 적용된다. 금액은 비행거리에 비례해 부과된다.

부과 방식으로는 공항 시설 이용료 인상과 세금 신설 등이 거론된다. 방식은 내년 3월까지 확정될 예정이다.

국토교통성은 승객들로부터 징수한 분담비를 모아 항공사의 SAF 구매 보조금으로 활용할 방침이다.

SAF는 폐식용유나 목재 찌꺼기, 해조류 등을 원료로 생산되는 친환경 항공유다. 원유를 정제해 만드는 기존 항공유 대비 이산화탄소 배출량을 약 80% 줄일 수 있지만, 가격이 비싸다는 점이 장애물로 꼽혀왔다.

일본 정부는 친환경 항공 정책의 일환으로 2030년까지 전체 항공유 사용량의 10%를 SAF로 대체하겠다는 목표를 내세웠다. 2030년 이후 자국 공급 항공유에 대해 SAF 혼합 비율을 5% 이상으로 의무화하는 방안도 추진하고 있다.