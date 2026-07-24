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육개장 1200원·새우깡 1600원…농심 ‘컵라면·과자값’ 8월부터 오른다

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본문 요약

농심이 라면 등 43개 브랜드 제품의 출고가를 평균 5.8% 올린다.

농심은 오는 8월 1일부터 주요 용기 라면과 스낵, 음료 제품의 출고가를 각각 평균 6.0%, 5.5%, 7.7% 인상한다고 24일 밝혔다.

세부적으로 보면 육개장사발면, 신라면컵 등 용기면 18개 브랜드와 새우깡, 꿀꽈배기 등 스낵 23개 브랜드, 카프리썬, 웰치스 등 음료 2개 브랜드다.

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육개장 1200원·새우깡 1600원…농심 ‘컵라면·과자값’ 8월부터 오른다

입력 2026.07.24 10:47

수정 2026.07.24 10:57

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  • 정유미 기자

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라면 등 43개 제품 출고가 평균 5.8% 올라

물가 안정 위해 ‘매출 63%’ 봉지라면은 동결

연합뉴스

연합뉴스

농심이 라면 등 43개 브랜드 제품의 출고가를 평균 5.8% 올린다. 봉지라면을 제외한 용기라면, 스낵, 음료 등이 대상이다.

농심은 오는 8월 1일부터 주요 용기 라면과 스낵, 음료 제품의 출고가를 각각 평균 6.0%, 5.5%, 7.7% 인상한다고 24일 밝혔다.

세부적으로 보면 육개장사발면, 신라면컵 등 용기면 18개 브랜드와 새우깡, 꿀꽈배기 등 스낵 23개 브랜드, 카프리썬, 웰치스 등 음료 2개 브랜드다.

각 제품의 실제 판매가는 대형마트, 온라인몰 등 유통점별로 다르다. 농심의 대표 상품인 육개장사발면은 소매점 기준 1100원에서 1200원으로, 새우깡(90g)은 1500원에서 1600원으로 판매될 것으로 보인다.

이번 가격 조정은 라면의 경우 지난해 3월 이후 1년 5개월 만이다. 새우깡은 2022년 9월 인상 이후 3년 11개월 만의 인상이다.

다만, 농심은 물가 안정 노력과 소비자 부담 최소화 차원에서 전체 라면 매출의 63%를 차지하는 봉지 라면은 모두 이번 인상에서 제외했다.

또 전국 대형마트, 편의점, 전자상거래(e커머스) 등의 영업 현장에서 할인과 증정 행사 등 소비자 프로모션을 더욱 확대해나갈 방침이다.

농심 관계자는 “국제 정세 속 장기간 지속된 고환율·고유가 여파로 포장재 등 자재 가격이 급등해 원가 부담이 심화한 상황”이라면서 “그동안 내부적으로 원가 절감과 경영 효율화를 추진하며 감내해왔지만 최근 국내 수익성 악화와 협력사 납품가 인상 등으로 불가피하게 가격을 조정하게 됐다”고 말했다.

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