코스피, 유가 급등에 3% 하락…7000선 반납

코스피 지수가 24일 장 초반 3% 가까이 하락하며 7000선을 반납했다.

코스피는 이날 오전 10시 49분 현재 전장 대비 213.61포인트(3.01%) 내린 6883.28을 기록 중이다. 지수는 7000.78로 하락 출발한 뒤 낙폭을 확대하고 있다.

삼성전자는 전장보다 4.17% 내린 25만8750원에, SK하이닉스는 3.91% 하락한 184만4000원에 거래 중이다.

최근 4거래일째 ‘사자’에 나섰던 외국인이 1조123억원 순매도 중이고 기관도 6818억원 매도 우위를 나타내고 있다. 반면 개인이 1조6855억원 순매수 중이다.

이날 증시 약세는 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 국제 유가가 급등한 데 따른 것으로 풀이된다. 국제 유가 급등으로 금리 인상 우려가 다시 커지면서 투자심리가 위축되는 모양새다.

9월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 7.04% 오른 배럴당 100.69달러에, 9월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 6.17% 오른 배럴당 92.19달러에 마감했다. 브렌트유는 지난 5월22일 이후, WTI는 6월4일 이후 가장 높은 수준이다.

금리 인상 우려가 커지자 미국 국채 10년물 금리는 1년 6개월 만에 처음 4.70%를 넘어섰다.

한지영 키움증권 연구원은 “미국과 이란의 지정학적 불확실성 확대 및 미국 증시 급락 여파로 하락 출발했다”면서도 “본격적인 2분기 실적 시즌에 진입했기에 개별 실적 모멘텀(상승 동력)이 생성될 수 있는 구간이라는 점도 고려할 필요가 있다”고 말했다.