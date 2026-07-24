부산시 77년만에 순환당직제 폐지···관제 시스템·상황실 증원

부산시는 수십 년간 이어져 온 전 직원 순환당직제를 전면 폐지한다고 23일 밝혔다.

시는 이번 조치는 1948년 정부 수립 이래 77년간 유지돼 온 공직사회의 관행을 깨는 행정 혁신이라고 밝혔다.

기존에는 본청 전체 공무원이 순번제로 야간·휴일 당직을 서서 업무 피로도가 가중되고 다음날 대체 휴무로 인한 행정 업무 공백 문제가 제기돼 왔다.

시는 단순 대기성 당직 근무를 전면 폐지해 공무원이 본연의 업무에 전념할 수 있도록 했다.

시는 순환당직제를 폐지하는 대신 재난상황실에 전담 인력을 증원 배치한다. 또 스마트 관제 시스템과 연계해 야간과 휴일에 긴급 상황이 발생하면 초동 조치가 가능하도록 대응체계도 구축할 계획이다.

AI 기반 당직 시스템도 도입한다. AI가 단순·반복 민원과 타 기관 안내가 필요한 민원을 24시간 자동 응대한다. 재난상황실 근무자들이 재해·재난과 사건·사고에 대한 실시간 모니터링에 더 집중할 수 있도록 여건을 마련하는 것이다.

부산시 관계자는 “이번 당직 근무 개편으로 업무 차질을 최소화하고 불필요한 예산 절감과 조직 운영의 효율성을 확보할 것으로 기대한다”고 말했다.