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본문 요약

충북 청주시가 올해 안으로 'KTX 오송역'의 명칭을 'KTX 청주오송역'으로 변경할 계획이다.

하지만 오송역은 경부·호남고속선 분기역임에도 '청주'라는 지명이 담기지 않은 유일한 역이다.

청주시가 오송역 명칭 변경을 추진하는 것은 이번이 세 번째다.

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KTX 오송역 이름 ‘청주오송역’으로 바뀔까?…충북 청주시, 역명 개정 추진

입력 2026.07.24 10:56

수정 2026.07.24 11:11

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  • 이삭 기자

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충북 청주시 흥덕구 오송읍에 있는 KTX오송역 전경. 청주시 제공.

충북 청주시 흥덕구 오송읍에 있는 KTX오송역 전경. 청주시 제공.

충북 청주시가 올해 ‘KTX 오송역’ 명칭을 ‘KTX 청주오송역’으로 변경하는 안을 추진한다.

24일 청주시에 따르면 오송역 역명 개정 안건은 지난해 국토교통부 제22회 역명심의위원회에서 ‘보류’ 결정된 뒤 현재까지 계류 중이다.

오송역은 행정구역 통합 전인 2010년 만들어졌다. 역 명칭은 당시 옛 청원군 강외면 ‘오송리’ 지명에서 따왔다.

청주시가 역명 개정에 나선 것 철도 이용객 편의를 높이기 위해서다. 2022년 11월 시가 전국 철도 이용객 대상으로 실시한 여론조사에 따르면 응답자의 68.8%가 오송역이 청주에 있다는 사실을 정확히 알지 못하는 것으로 나타났다.

또 청주에 KTX역이 없는 것으로 오인하거나 목적지를 혼동하는 사례도 많았다.

현재 시속 300㎞ 이상 고속철도가 지나는 다른 지자체들은 이용객이 지역을 쉽게 알 수 있도록 역명에 지자체명을 표기하고 있다.

경부고속선 ‘광명~천안아산~오송~대전~김천(구미)~동대구~경주~울산(통도사)~부산’과 호남고속선 ‘오송~공주~익산~정읍~광주송정’ 구간이다. 하지만 오송역은 경부·호남고속선 분기역임에도 ‘청주’라는 지명이 담기지 않은 유일한 역이다.

청주시가 오송역 명칭 변경을 추진하는 것은 이번이 세 번째다. 청주시는 2023년 1월 처음 개명 요구안을 제출했다. 하지만 8개월 뒤 열린 협의 과정에서 국가철도공단은 “명칭 변경에 반대하는 측과 의견 조율이 필요하다”며 이를 보류했다. 이후 주민 설득을 거쳐 2024년 8월 칭 변경에 다시 도전했지만 지난해 1월 보류됐다.

청주시는 일부 오송 주민이 제기한 정주여건 개선 요구와 역명 개정을 둘러싼 주민 간 이견 등을 폭넓게 살피며 재심의를 준비 중이다.

청주시 관계자는 “KTX오송역 명칭 변경이 2027년 8월 개최되는 충청 유니버시아드대회에 참가하는 선수들과 관람객들에게 청주를 알리는 기회가 될 것”이라며 “대회 개최 전 역명을 변경하고 안내체계, 전산시스템 등을 정비하면 국내외 방문객의 이동 편의는 물론 대회 성공 개최에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

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