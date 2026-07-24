무안군, 군 공항 후보지 선정위 또 불참···반도체 공장 조성 차질 빚나

전남광주 무안군이 광주 군 공항 이전 후보지 선정위원회에 불참하기로 했다. 이전 후보지 선정 절차가 늦어지면서 군 공항 부지에 들어설 삼성전자·SK하이닉스 반도체 공장 조성 일정에도 차질이 예상된다.

24일 무안군에 따르면 군은 오는 28일 열리는 제2차 군공항 이전 후보지 선정위원회에 참석하지 않기로 했다. 군은 전날 시민사회 대표 등이 참여한 민관대책회의를 열고 이같이 방침을 정했다.

무안군은 광주 민간공항의 무안국제공항 우선 이전과 1조원 규모 지원, 국가 차원의 인센티브 제공 등 3대 선결조건의 구체적인 이행계획을 먼저 제시하라고 요구하고 있다.

3대 선결조건은 지난해 정부 부처와 통합 전 광주시·전남도, 무안군 등이 참여한 6자 협의체에서 논의됐다. 무안군은 당시 약속한 지원 방안과 추진 일정을 정부와 전남광주통합시가 구체적으로 내놓아야 한다는 입장이다.

1조원 규모 지원안은 통합 전 광주시가 제시했다. 개발부담금 3500억원과 군공항 부지 개발이익금 2900억원, 현금 1500억원, 정부 지원사업 2100억원 등이다.

무안군은 지난달 30일 열린 제1차 선정위원회에도 같은 이유로 불참했다. 지난 7일 광주 군공항 부지가 호남권 반도체 클러스터 입지로 결정되자 군공항 이전에 협력하고 선정위원회에도 참석하겠다고 밝혔지만, 지원계획이 구체화되지 않았다며 다시 불참하기로 했다.

광주 군공항 부지에는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2기씩 모두 4기의 반도체 생산공장을 지을 계획이다. 투자 규모는 800조원이다. 전남광주통합시는 2027년 공장을 착공해 2030년부터 제품을 생산한다는 목표를 세웠다.

반도체 공장이 들어설 부지는 현재 군이 사용하고 있어 당장 공사를 시작할 수 없다. 군공항 이전이 늦어지면 반도체 공장 착공 일정도 밀릴 수 있다.

이전 후보지가 결정되더라도 주민지원계획 수립과 주민 의견 수렴, 주민투표, 무안군수의 유치 신청 등의 절차가 남아 있다.

무안군 관계자는 통화에서 “군공항 이전을 반대하는 것은 아니다”며 “정부와 통합시가 약속한 지원 방안과 구체적인 일정을 제시하면 대화에 나서겠다는 입장”이라고 말했다.