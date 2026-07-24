서울 자동차전용도로 쓰레기 투기 카톡 제보하면 ‘건당 1만원 포상’

올림픽대로 등 12개 도로 연평균 160톤 노량진 수산시장 앞 등 30여곳 상습지점 적재 불량·덮개 미설치 차량도 제보 가능

서울 시내 자동차전용도로에 쓰레기를 무단 투기하는 차량을 찍은 사진이나 영상을 제보하면 건당 1만원 상당의 포상금을 받을 수 있다.

서울시설공단은 서울 자동차전용도로 쓰레기 무단 투기를 막기 위해 시민 제보 캠페인을 벌인다고 24일 밝혔다.

최근 5년간 올림픽대로·강변북로·동부간선도로·내부순환로·북부간선도로·국회대로·양재대로·언주로·서부간선도로·강남순환로·우면산로·경부고속도로 일부 구간 등 12개 자동차전용도로에서 수거한 쓰레기양은 연평균 약 160여t에 달한다. 지난해에는 157t을 수거했다. 종류도 스티로폼·종이박스·가구·가전제품·건축자재 등으로 다양했다.

공단은 카카오톡 채널을 통해 시민 제보를 받는다. 참여 확대를 위해 제보 1건당 1만원 상당의 포상금을 지급한다. 쓰레기 무단 투기뿐만 아니라 적재 불량·덮개 미설치 차량도 제보 대상이다. 카카오톡에서 ‘서울 자동차전용도로 무단 투기 등 제보’ 채널을 추가한 뒤 차량 번호판을 식별할 수 있는 사진이나 동영상과 촬영일시·장소를 전송하면 된다.

공단은 올림픽대로 노량진 수산시장 앞, 강변북로 난지 방향 하늘공원 인근, 동부간선도로 군자교 인근 등 30여곳을 쓰레기 상습 투기지점으로 선정하고 계도 현수막 부착, 투기방지 울타리 설치 등 집중 관리 활동을 하고 있다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “무단 투기된 쓰레기는 도로 미관을 해치는 것을 넘어 낙하물 사고, 화재 등 2차 안전사고로 이어질 위험이 있다”며 “이번 캠페인에 시민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.