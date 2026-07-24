이 대통령, 페루 대통령 취임식에 특사단 파견…남미 순방과 투트랙 외교

이재명 대통령이 게이코 후지모리 페루 신임 대통령의 취임식 행사에 민홍철 더불어민주당 의원(한-페루 의원친선협회 회장)을 단장으로 하는 특사단을 파견한다.

강유정 청와대 수석대변인은 24일 서면브리핑을 내고 “정부는 오는 28일 후지모리 페루 신임 대통령 취임식 참석 및 신정부 출범을 계기로 양국 간 우호 협력관계 증진을 위해 민 의원, 강민국 의원, 이기헌 의원을 이 대통령의 특사단으로 페루에 파견할 예정”이라고 밝혔다. 특사단에는 이례적으로 국민의힘 소속인 강 의원도 포함됐다.

특사단은 페루 측에 한국 정부의 국정 철학과 대외정책을 설명하고, 페루 신정부와의 포괄적 전략 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령 메시지를 대통령 친서와 함께 전달한다. 또 특사단은 후지모리 대통령과 페루 외교부 장관이 주최하는 리셉션 등 취임식 관련 행사에 참석하고, 남미 최대 방산 협력 파트너인 페루와의 국방·안보 분야 협력을 심화하고자 하는 정부의 의지도 전달할 계획이다.

아울러 한·페루 자유무역협정(FTA)을 기반으로 발전해 온 양국의 경제 협력을 심화하고 핵심 광물·인프라 등 다양한 분야에서의 실질적 협력을 확대하기 위한 의견을 교환할 예정이라고 강 수석대변인은 밝혔다.

이 대통령은 페루에 특사단을 파견하는 기간에 남미 순방에 나선다. 이날 미국 샌프란시스코 일정을 위해 출국하는 이 대통령은 26~29일 브라질을 국빈 방문하고, 29~30일 칠레 공식 방문, 30일~8월1일 아르헨티나 공식 방문을 한다. 직접 방문하지 못하는 페루에는 초당적 특사단을 보내 남미 외교의 접점을 넓히려는 행보로도 풀이된다.

위성락 청와대 국가안보실장은 지난 22일 브리핑에서 “이번 방문으로 남미의 핵심 경제 대국인 브라질·칠레·아르헨티나와의 교역 투자 확대와 시장 개척을 기대할 수 있을 것”이라며 “한국의 외교 지평을 글로벌사우스로 확대하는 데 의미가 있다”고 밝혔다.