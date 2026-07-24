“정보위 간사 달라” 국민의힘 ‘권영진 멱살잡이’ 후폭풍…정점식 회의 불참·징계도 거론

국회 상임위원회 간사 배정을 둘러싼 국민의힘 갈등의 후폭풍이 24일에도 이어졌다. 전날 권영진 국민의힘 의원이 국회 정보위원회 야당 간사를 요구하며 정점식 원내대표의 멱살을 잡았고, 정 원내대표는 이날 공식 회의에 불참했다. 원내지도부 내에선 권 의원 징계 가능성도 거론된다. 권 의원은 이날 국민의힘 의원 온라인 단체 대화방에서 사과했다.

정 원내대표가 이날 불참한 원내대책회의는 원내대표가 주관하는 회의체다. 이건용 원내대표실 국장은 이날 페이스북에 “원내대표의 권위가 멱살로 귀결되는 상황을 모두 지켜보셨을 것”이라며 “원내대표께서는 금일 회의에 불참한다. 양해 부탁드린다”고 적었다. 원내지도부의 한 의원은 이날 통화에서 “정 원내대표는 전날 사태 때문에 회의에 불참한 것”이라고 말했다.

이날 회의에선 권 의원 비판이 이어졌다. 정희용 사무총장은 “어제 국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다”며 “상임위 배정에 불만을 품은 의원이 항의하는 과정에서 급기야 원내대표의 멱살을 잡았고, 이를 말리던 전임 원내대표(송언석)의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다”고 말했다. 정 사무총장은 “폭력은 결코 정당화될 수 없다”며 “이런 일이 다시 반복되지 않도록, 당의 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하겠다”고 말했다.

국민의힘 사무처 노동조합은 이날 성명을 통해 “당내에서 발생한 폭력적 행위에 깊은 유감을 표한다”며 “물리력을 행사하는 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다”고 밝혔다.

원내지도부 내에선 권 의원의 징계가 필요하다는 목소리도 나온 것으로 전해졌다. 한 원내지도부 관계자는 이날 통화에서 “원내지도부 내에서 일부는 징계를 주장하고, 일부는 공개 사과를 요구하고 있다”고 말했다.

전날 권 의원은 행정안전위원회 야당 간사로 배정되자 국회 본청 국민의힘 원내대표실을 찾아 정 원내대표에게 정보위 간사로 재배치해달라고 요구했다. 이 과정에서 “뭐야 이 XX야” “이리 와” 등 고성과 반말, 욕설이 오간 것으로 전해졌다.

권 의원은 “내가 (전에는) 양보하지 않았나. 행안위 간사 안 한다”고 했고, 정 원내대표는 “원내대표 멱살을 잡는 사람이 어디 있느냐. 폭행이 두려워서 같이 못 있겠으니 나가라”라고 맞섰다. 권 의원은 “멱살을 열 번이라도 잡는다. 다 마음대로 하지 않느냐”고도 말한 것으로 전해졌다. 이를 말리는 과정에서 의원들 간 몸싸움도 벌어진 것으로 전해졌다.

권 의원은 이날 국민의힘 의원 온라인 단체 대화방에 “어제 원내대표실에서 행한 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다”며 “정 원내대표께 큰 결례를 범하고 리더십에 상처를 드렸다”고 적었다. 권 의원은 “저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다”며 “실망과 참담함을 느끼셨을 동료 의원과 당원 동지들, 그리고 국민께도 깊이 사과드린다”고 했다.