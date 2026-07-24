[속보]코스피, 4% 급락에 매도 사이드카…6700선으로 ‘털썩’

코스피 지수가 24일 4% 급락하며 유가증권(코스피)시장에 매도 사이드카(프로그램매매 매도호가 일시효력 정지)가 발동됐다. 유가증권시장에 사이드카가 발동된 건 올해 들어 41번째다.

한국거래소는 이날 오전 11시 23분 49초를 기해 유가증권시장에 매도 사이드카가 발동됐다고 공시했다.

코스피 매도 사이드카는 프로그램매도를 5분간 멈춰 변동성을 낮추는 장치다. 코스피200 선물이 5% 하락한 상태가 1분간 지속될 때 발동된다.

코스피는 이날 오전 11시 29분 현재 전장 대비 329.06포인트(4.64%) 내린 6767.83을 기록 중이다.

삼성전자는 전장보다 5.93% 하락한 25만4000원에, SK하이닉스는 5.68% 하락한 181만1000원에 거래 중이다.

이날 증시 약세는 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 국제 유가가 급등한 데 따른 것으로 풀이된다. 국제 유가 급등으로 금리 인상 우려가 다시 커지면서 투자심리가 위축되는 모양새다.

9월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 7.04% 오른 배럴당 100.69달러에, 9월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 6.17% 오른 배럴당 92.19달러에 마감했다. 브렌트유는 지난 5월22일 이후, WTI는 6월4일 이후 가장 높은 수준이다.

금리 인상 우려가 커지자 미국 국채 10년물 금리는 1년 6개월 만에 처음 4.70%를 넘어섰다.