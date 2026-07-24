“아이스커피 마시면 더 목마르다?” 여름철 수분 보충에 도움 되는 커피 마시는 법

한여름에는 얼음이 가득 든 아이스 아메리카노 한 잔이 더없이 반갑다. 하지만 “커피는 이뇨작용 때문에 물 대신 마시면 안 된다”, “아이스커피를 마시면 오히려 탈수가 온다”는 이야기도 심심찮게 들린다. 정말 아이스커피는 몸속 수분을 빼앗을까?

전문가들의 대답은 “적당히 마신다면 그렇지 않다”이다. 오히려 대부분의 아이스커피는 수분 섭취에도 어느 정도 도움이 된다. 다만 마시는 양과 방법이 중요하다. 베리웰헬스의 전문가 인터뷰와 영양학 정보를 바탕으로 정리했다.

아이스커피도 수분 공급에 도움이 된다

커피의 대부분은 물이다. 카페인에는 소변 배출을 약간 늘리는 작용이 있지만, 평소 커피를 마시는 사람이라면 그 효과는 생각보다 크지 않다. 일반적인 아이스커피 한 잔이 몸에서 빠져나가는 수분보다 더 많은 수분을 공급하기 때문에 탈수를 일으키는 음료로 보기는 어렵다. 실제로 여러 연구에서는 적당량의 커피는 물과 비슷하게 일상적인 수분 섭취에 기여할 수 있는 것으로 보고되고 있다.

건강한 성인의 경우 하루 카페인 400mg 이하는 대부분 안전한 수준으로 여겨진다. 이를 아이스 아메리카노로 환산하면 대략 톨사이즈(약 355㎖) 기준 2~3잔, 벤티처럼 큰 사이즈는 1~2잔 정도다. 에스프레소 샷이 추가된 음료는 카페인 함량을 확인하는 것이 좋다. 개인차가 있기 때문에 커피를 마신 뒤 심장이 두근거리거나 잠이 오지 않는다면 양을 줄이는 것이 좋다.

수분 공급에 유리하게 커피를 마시는 5가지 방법

가장 쉬운 방법은 커피를 물과 마시는 것이다. 커피 한 잔을 마실 때 물 한 컵(200~250㎖)을 함께 마시면 수분 보충에도 도움이 되고 입안의 건조함도 줄일 수 있다. 카페에서 물을 함께 제공하는 이유도 이런 습관과 무관하지 않다.

갈증이 심한 상태라면 커피보다 먼저 물을 마시는 것이 좋다. 운동을 했거나 땀을 많이 흘린 뒤에는 몸이 필요한 것은 카페인이 아니라 수분이다. 물을 먼저 충분히 마신 뒤 커피를 즐기는 편이 부담이 적다.

수분 보충을 생각한다면 당이 적은 음료가 유리하다. 휘핑크림과 시럽이 많이 들어간 커피는 열량과 당류가 높아 갈증을 더 느끼게 할 수도 있다.

너무 진한 커피는 줄이는 것이 좋다. 에스프레소 샷을 여러 번 추가하거나 고카페인 커피를 계속 마시면 카페인 섭취량이 빠르게 늘어난다. 특히 카페인에 민감한 사람은 화장실을 더 자주 가거나 두근거림을 느낄 수 있으므로 진하기를 조절하는 것이 좋다.

카페인은 수분보다 수면에 더 큰 영향을 줄 수 있다. 늦은 오후나 저녁에 커피를 많이 마시면 잠을 설치고, 다음 날 피로감 때문에 더 많은 카페인을 찾는 악순환이 생길 수 있다.

커피보다는 전해질 음료가 좋은 경우

한여름 목이 탈 때는 시원한 아이스 아메리카노 생각이 간절하겠지만, 다음과 같은 경우에는 커피보다 물이나 전해질 음료를 우선하는 것이 좋다. 폭염 속에서 장시간 야외활동을 한 경우, 격렬한 운동으로 땀을 많이 흘린 경우, 설사나 구토로 수분을 많이 잃은 경우, 노인이나 탈수 위험이 큰 사람 등이다. 이 경우에는 커피만으로 수분을 보충하려고 하기보다 충분한 물과 전해질을 함께 섭취하는 것이 권장된다.

또한 소변 색이 진한 노란색이거나 입이 마를 때, 어지러움을 느끼거나 두통이 있을 때, 피곤함이 할 때는 갈증을 느끼기 전에 조금씩 물을 마시는 습관이 가장 좋은 건강 관리법이다.