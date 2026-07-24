현대모비스 2분기 영업익 9752억원…전년 대비 12.1%↑

현대모비스가 고부가가치 전장부품 공급 확대 등에 힘입어 2분기에도 성장세를 이어갔다.

현대모비스는 올해 2분기 영업이익이 9752억원으로 지난해 2분기보다 12.1% 증가했다고 24일 밝혔다. 매출은 2.4% 증가한 16조3247억원, 당기순이익은 13.5% 늘어난 1조602억원이다. 상반기 누적 기준으로는 매출액 31조8852억원, 영업이익 1조7778억원으로 지난해 동기보다 각각 3.9%, 8.0% 성장했다.

현대모비스는 일부 완성차 고객사의 생산 물량 감소로 전동화 부문 매출이 소폭 줄고 메모리 반도체 비용이 지속됐지만, 해외 완성차업체 대상 매출이 증가했고 고부가가치 전장부품 공급이 확대된 점이 이를 상쇄했다고 설명했다. 사후관리(A/S) 부품의 글로벌 판매 증가와 우호적인 환율 효과도 영향을 미쳤다.

올해 상반기 글로벌 수주 실적은 약 7억4000만달러에 달한다. 현대모비스는 북미와 유럽, 아시아 지역 주요 완성차 업체를 대상으로 핵심부품 수주 활동을 강화할 계획이다. 상반기 누적 연구개발(R&D) 투자는 9508억원으로, 연간 투자 계획(2조1631억원)의 44% 수준이다.

현대모비스 관계자는 “신규 제품과 신규 고객사 대상 최초 수주 확보에 집중해 수주의 질을 높이고 추가 수주 기회를 적극 확대할 것”이라고 말했다.

현대모비스는 중장기 주주환원 정책에 따라 올해 중간배당은 주당 1500원으로 책정했다고 밝혔다. 배당 기준일은 다음달 10일이다. 또 올해 5월부터 7월까지 총 5000억원 규모의 자사주 약 91만주를 매입했고, 해당 물량을 오는 8월 전량 소각할 예정이라고 밝혔다.