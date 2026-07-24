‘100억대 로맨스스캠’ 부부 사기단 1심, 징역 15년·9년 선고

캄보디아 현지에서 로맨스 스캠(연애 빙자 사기)으로 100억원을 뜯어낸 30대 부부가 1심에서 중형을 선고받았다.

울산지법 형사12부(재판장 박강민)는 24일 범죄단체조직 등 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남편 A씨에게 징역 15년과 추징금 1억4000만원, 아내 B씨에게는 징역 9년과 추징금 6800만원을 각각 선고했다. 피해자들의 배상명령 신청은 모두 각하했다.

이들 부부는 2024년 1월부터 지난해 1월까지 캄보디아 보레이 지역 등에서 전화금융사기(보이스피싱) 범죄 단체를 조직하고 ‘딥페이크’를 활용해 한국인을 대상으로 로맨스 스캠 방식으로 투자를 유도한 혐의로 구속 기소됐다. 피해자는 100여명, 피해 금액은 101억원 상당에 달했다. 부부는 모두 지난 4월 열린 첫 재판에서 혐의를 인정했다.

재판부는 “죄질이 매우 좋지 않고 비난 가능성이 높으며 피해자들이 극심한 피해를 호소하고 있고 엄벌을 탄원하고 있는 반면, 피고인들은 피해 회복을 위해 아무런 노력을 하지 않고 있다”고 판시했다. 이어 두 사람이 범행을 모두 인정하는 점, 국내 송환 전까지 캄보디아 현지에서 이미 상당 기간 구금돼 있었던 점 등을 양형에 참작했다고 설명했다.