조선 3사, ‘마스가’ 닻 올렸다…인력·공급망 확대부터 AI 조선소 구현까지 전방위 협력

조선 3사가 미국에서 열린 한미조선협력센터 개소식을 계기로 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트에 닻을 올렸다. 미국 조선산업 부흥의 핵심 걸림돌로 꼽혀온 전문 인력·공급망 부족 문제 해결을 위한 협력에 나서는 한편, 인공지능(AI)을 활용한 가상 조선소 등 미래 조선 산업을 위한 협력도 확대한다.

한화오션은 23일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 한미조선협력센터 개소식에 참석해 미국 내 파트너들과 함정 설계·개발, 조선업 인력 양성, 공급망 구축 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 그간 미국 조선산업 부흥의 가장 큰 걸림돌로 지목됐던 숙련 인력과 공급망 부족 문제를 해소해 마스가 프로젝트의 기반을 마련하겠다는 취지로 풀이된다.

한화오션은 먼저 미 해군 함정의 70% 이상을 설계한 ‘레이도스 깁스 앤 콕스’와 함께 ‘글로벌 전략 수송함’의 공동 설계를 위한 전문 서비스 계약을 체결했다. 글로벌 전략 수송함은 평시에는 상업용으로 운용하지만, 유사시 군수 물자를 신속히 수송할 수 있는 전략 선박을 말한다. 한화오션은 자사의 함정 건조 역량과 레이도스 깁스 앤 콕스의 설계 전문성을 결합해 공동으로 설계 기술을 개발하고, 설계 품질 보장을 위한 협력 체계도 운영할 예정이다.

또 2년제 고등교육기관인 ‘델라웨어 카운티 커뮤니티 칼리지’와 조선 기술 교육·개발을 위한 MOU를 체결했다. 한화필리조선소의 수습 프로그램에 미국 인력을 참여토록 해 조선 기술을 교육하고, 향후 인력 양성을 위한 강사 교육 프로그램을 공동 개발해 조선업 인력 수요에 대응한다는 취지다. 아울러 필라델피아 상공회의소, 필라델피아 성장 동반관계 등 미국 경제단체들과 조선산업 공급망 협력을 위한 MOU를 체결해 현지 조선 공급망 발굴과 지역 조선산업 생태계 구축도 추진할 예정이다.

HD한국조선해양은 미국 내 ‘AI 기반 미래형 조선소’를 구축하는 등 조선업 패러다임 전환에 나선다는 구상이다. 이를 위해 글로벌 엔지니어링 기업인 ‘지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어’와 차세대 마린 플랫폼 도입을 위한 본계약을 체결했다. 차세대 마린 플랫폼은 AI·디지털 기술을 활용해 선박 설계부터 유지·보수에 이르는 전 공정을 3차원(3D) 모델 기반의 단일 데이터로 통합하는 플랫폼이다. 일정 지연이나 품질 문제가 발생하면 설계 변경과 공정 진행 상황 등을 실시간으로 확인해 대응할 수 있다.

HD한국조선해양은 실제 조선소와 같은 ‘가상 조선소’를 구현해 작업 공정과 설비 운영 과정도 시뮬레이션할 계획이다. 이를 바탕으로 선박 건조 전 공정을 디지털 환경에 연결한 자율 제조 체계를 구축함으로써 향후 ‘피지컬 AI 조선소’를 구현한다는 취지다.

삼성중공업도 이날 미국 조선소, 스타트업, 대학, 장비업체 등과 잇달아 협약을 체결하며 미국 조선업과의 협력을 전방위로 강화했다. 먼저 무인수상정 설계·제조 스타트업인 ‘사로닉 테크놀로지스’와 전략적 사업 협약을 체결했다. 양사는 무인수상정 자율운항과 AI 디지털솔루션 기술을 함께 공동 연구하고, 로보틱스 기반 공정 자동화 등 생산 인프라 구축과 관련해 협력할 계획이다.

아울러 비거마린 그룹과는 미국 북서부에 용접·도장 인력 양성을 위한 트레이닝센터를 설립하고, 샌디에이고 주립대 등과는 AI 기반 제조 시스템과 가상 교육 훈련 시스템 개발을 추진할 예정이다.