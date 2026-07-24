‘베이징대 동기’ 두 교수, 나란히 필즈상 품었다···중국 국적으로 첫 수상

4년마다 40세 이하 ‘수학계 노벨상’ 시상 올해 수상자 덩위·왕훙 포함 4명 발표 2022년엔 허준이 교수가 한국계 첫 수상

‘수학계 노벨상’으로 불리는 필즈상의 올해 수상자가 23일(현지시간) 발표됐다. 수상자 4명 가운데 중국 베이징대 동기동창 2명이 이름을 올려 화제가 되고 있다.

국제수학연행은 이날 미국 필라델피아에서 열린 국제수학자대회 개막식에서 덩위 미국 시카고대 교수(37), 왕훙 미국 뉴욕대 및 프랑스 고등과학연구원 교수(35), 존 파든 미국 롱아일랜드 스토니브룩대 교수(38), 제이컵 치머먼 캐나다 토론토대 교수(38)를 올해 필즈상 수상자로 발표했다.

청년 수학자의 최고 영예로 꼽히는 필즈상은 4년마다 열리는 국제수학자대회에서 최소 2명, 최다 4명에게 수여된다. 수상자는 해당 연도 1월1일 기준으로 만 40세 이하여야 한다. 국내에서는 2022년 허준이 미국 프린스턴대 교수가 한국계 최초로 이 상을 받았다.

올해는 처음으로 동일 회차 수상자에 아시아계 수학자가 2명 이상 포함됐다.

▲ 덩 교수는 통계역학과 양자역학 등 물리학과 밀접한 편미분방정식 분야에서 이룬 업적을 인정받았다.

▲ 왕 교수는 조화해석과 기하측도이론 분야에서 뛰어난 성과를 냈으며, 특히 ‘3차원 가케야 추측’ 난제 해결에 기여해 주목받았다. 역대 세 번째 여성 수상자다.

▲ 파든 교수는 심플렉틱 기하학과 3차원 다양체에 대한 군 작용, 매듭이론 등 기하학·위상수학 분야에 이바지한 공로를 인정받았다.

▲ 치머먼 교수는 ‘호지 이론 그리피스 추측’과 ‘앙드레-오르트 추측’ 등 주요 난제 증명에 핵심 역할을 한 공로가 인정됐다.

이 가운데 덩 교수와 왕 교수의 인연이 특히 눈길을 끈다. 두 사람은 2007년 베이징대에 입학한 동기동창이다. 중국 국적 필즈상 수상자가 나온 것은 이번이 처음인데, 같은 대학 동기가 같은 해 필즈상을 수상하기까지 한 것이다. 앞서 1982년 야우싱퉁과 2006년 테렌스 타오가 이 상을 받았지만, 두 사람은 당시 중국 국적자가 아니었다.

수상자들은 각각 1만5000캐나다달러(약 1560만원)의 상금과 고대 그리스 수학자 아르키메데스의 얼굴이 새겨진 14K 금메달을 받는다.