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본문 요약

경북 경산 아파트 관리사무소 방화 사건으로 중상을 입고 치료받던 50대 여성이 사고 하루 만에 숨졌다.

B씨는 전신 화상으로 중환자실에서 치료받고 있어 체포영장 신청과 피의자 조사는 아직 이뤄지지 않았다.

경찰은 B씨가 치료를 마치고 퇴원하면 체포영장을 신청해 신병을 확보할 방침이다.

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경산 아파트 방화 중상자 끝내 숨져···‘방화치사상’ 적용

입력 2026.07.24 12:16

수정 2026.07.24 12:23

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  • 김현수 기자

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경북 경산시 사동 한 아파트 관리실 안에서 지난 23일 폭발 추정 사고가 난 가운데 관계 당국 관계자들과 주민들이 현장 주변에 모여있다. 연합뉴스

경북 경산시 사동 한 아파트 관리실 안에서 지난 23일 폭발 추정 사고가 난 가운데 관계 당국 관계자들과 주민들이 현장 주변에 모여있다. 연합뉴스

경북 경산 아파트 관리사무소 방화 사건으로 중상을 입고 치료받던 50대 여성이 사고 하루 만에 숨졌다.

24일 경북경찰청에 따르면 피해자 A씨는 이날 오전 11시10분쯤 서울지역 병원에서 사망 판정을 받았다. A씨는 사건 직후 대구의 화상 전문병원으로 이송됐다가 상태가 악화해 서울로 옮겨져 치료받아 왔다.

경찰은 검시와 부검을 통해 정확한 사망 원인을 확인할 예정이다. 또 70대 피의자 B씨 혐의를 현주건조물방화치상에서 현주건조물방화치사상으로 변경하고 범행과 사망 사이의 인과관계를 조사하고 있다.

A씨는 사건 당일 아파트 관리사무소 폐쇄회로(CC)TV가 작동하지 않는 이유를 확인하기 위해 관리실을 찾았다가 변을 당한 것으로 전해졌다.

경찰은 유족과 주민 진술을 토대로 당시 CCTV 작동 여부와 연결선이 빠져 있었다는 주장의 사실관계를 확인하고 있다.

B씨는 전신 화상으로 중환자실에서 치료받고 있어 체포영장 신청과 피의자 조사는 아직 이뤄지지 않았다. 경찰은 B씨가 치료를 마치고 퇴원하면 체포영장을 신청해 신병을 확보할 방침이다.

앞서 지난 23일 오전 8시29분쯤 경산시 사동의 한 아파트 관리사무소에서 불이 나 B씨 포함한 40~70대 8명(남성 2명·여성 6명)이 다쳤다. 이 가운데 3명은 전신에 화상을 입었으며, A씨는 사고 하루 만에 숨졌다.

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