“버리지 마세요”…SNS 난리 난 아보카도 씨앗 ‘재활용 가드닝’

아보카도를 먹고 남은 씨. 대부분은 음식물 쓰레기통으로 직행하지만, 요즘 SNS에서는 사정이 다르다. 씨앗을 물컵 위에 올려두고 뿌리가 나오기를 기다리는 영상이 수백만 건의 조회수를 기록하고, 길게 자란 줄기를 동그랗게 말아 관상식물처럼 키우는 모습까지 화제가 되고 있다.

실제로 틱톡과 인스타그램에서는 관련 해시태그(#growavocado, #avocadoseed, #avocadotree) 를 단 영상이 꾸준히 인기를 얻고 있다. 물에 담근 씨앗에서 뿌리가 갈라지고 줄기가 올라오며 잎이 펼쳐지는 과정을 담은 ‘타임랩스’ 영상은 수백만 조회수를 기록한 사례도 적지 않다. 레딧의 식물 커뮤니티에서도 “가장 키우기 쉬운 씨앗 가운데 하나”라는 평가가 이어진다.

최근 한 SNS 계정에서는 수경재배하던 아보카도 줄기가 너무 길어지자 줄기를 동그랗게 한 바퀴 말아 고정한 사진이 화제가 됐다. 처음에는 줄기 끝과 잎이 옆이나 아래를 향했지만, 하루 만에 새순이 다시 위를 향해 자라기 시작했고 이틀 뒤에는 잎도 모두 위쪽으로 방향을 바꿨다. 식물이 스스로 자세를 바로잡는 모습에 “생명력이 놀랍다”는 반응이 이어졌다.

이 현상은 신기한 현상이 아니라 식물의 생리 작용이다. 게다가 아보카도만의 특별한 능력도 아니다. 대부분의 식물이 가진 ‘굴중성’과 ‘굴광성’ 덕분이다. 다만 아보카도는 줄기가 비교적 유연하고 생장 속도가 빨라 방향이 바뀌는 모습을 짧은 시간 안에 관찰할 수 있어 SNS에서 특히 화제가 됐다.

식물은 중력과 빛을 감지해 줄기와 잎의 방향을 스스로 조절한다. 줄기를 옆으로 눕히거나 구부리면 식물호르몬인 옥신이 아래쪽으로 더 많이 이동하고, 아래쪽 세포가 더 길게 자라면서 줄기 끝이 다시 위를 향하도록 휘어진다. 이를 식물학에서는 굴중성이라고 한다.

여기에 햇빛을 향해 줄기와 잎이 방향을 바꾸는 굴광성도 함께 작용한다. 그래서 줄기가 동그랗게 말려 있어도 시간이 지나면 새순은 다시 위를 향해 자라고, 잎 역시 빛을 받기 좋은 방향으로 자세를 바꾸게 된다.

집에서 아보카도 수경재배가 인기인 이유는 씨앗이 크고 변화가 눈에 잘 보이기 때문이다. 씨앗을 물에 절반 정도 담가두면 2~3주가 지나면서 씨가 갈라지고 뿌리가 나기 시작한다. 이어 줄기와 잎이 자라나는데 성장 과정이 눈에 띄게 드러나 초보자도 성취감을 느끼기 쉽다. 커다란 잎이 실내 공간과 잘 어울려 인테리어 식물로도 인기를 끈다.

최근 홈가드닝 전문가들은 이런 흐름을 ‘키친 가드닝’ 또는 ‘리그로잉’ 문화의 확산으로 해석한다. 먹고 남은 식재료를 다시 키우며 식물을 관찰하는 과정 자체를 하나의 취미로 즐기는 것이다.

실제로 아보카도뿐 아니라 대파, 상추, 로메인, 바질, 고구마, 망고, 레몬 등도 SNS에서 자주 등장하는 ‘다시 키우기’ 식물이다.

다만 집에서 키운 아보카도가 쉽게 열매를 맺는 것은 아니다. 원예 전문가들에 따르면 씨앗에서 키운 아보카도는 열매를 맺기까지 5~10년 이상 걸릴 수 있으며, 실내에서는 햇빛과 온도 조건이 부족해 결실까지 이어지는 경우는 드물다.

대신 많은 사람은 열매보다 씨앗이 갈라지고 뿌리가 자라며 잎이 펼쳐지는 과정을 관찰하는 데서 재미를 찾는다.

버려질 뻔한 씨앗 하나가 며칠 사이 초록빛 새순을 내밀고, 방향까지 스스로 바꾸며 자라는 모습은 단순한 식물을 넘어 작은 생명의 변화를 지켜보는 경험이 된다. 그래서 지금 SNS에서 아보카도 씨앗은 음식물 쓰레기가 아니라, 가장 손쉽게 시작할 수 있는 ‘초록 취미’로 다시 태어나고 있다.