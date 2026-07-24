고려대 안암병원, 국내 최초 심방세동 시술 8000례 돌파

고려대학교 안암병원이 국내 최초로 심방세동 시술 누적 8000례를 달성했다.

고려대 안암병원 부정맥센터는 지난 4월 심방세동 시술 누적 8000례를 돌파했으며 이를 기념해 지난 20일 기념행사를 개최했다고 24일 밝혔다. 심방세동 시술 8000례는 기존 전극도자절제술과 급여화 이전의 최신 펄스장절제술을 포함한 누적 실적으로, 1998년 국내 최초로 심방세동 시술을 시작한 이후 2004년 역시 국내 최초로 부정맥센터를 설립하며 축적된 임상 경험이 바탕이 됐다.

심방세동은 심장의 윗부분인 심방이 빠르고 불규칙하게 뛰는 질환으로, 가장 흔한 지속성 부정맥 가운데 하나다. 심장 안에 혈전이 생길 가능성을 높여 뇌졸중과 심부전 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 중요하다.

고려대 안암병원 부정맥센터는 3차원 맵핑 시스템을 활용해 심장의 구조와 전기 신호를 입체적으로 확인하고, 부정맥의 원인이 되는 부위를 정밀하게 찾아 치료하는 방식을 쓴다. 또한 전극도자절제술과 최근 도입된 펄스장절제술뿐 아니라 알코올 주입 치료 등 환자별 상태에 맞는 치료전략을 시행하고 있다. 이처럼 다양한 치료법을 갖춘 것은 재발성 심방세동이나 고난도 부정맥 환자에게 폭넓은 치료 기회를 제공할 수 있는 기반이다. 특정 장비나 방식에 한정하지 않고 환자 상태에 따라 가장 적합한 치료 전략을 세울 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

최근에는 차세대 심방세동 치료법인 펄스장절제술 100례를 달성하는 성과도 거뒀다. 건강보험 급여 적용으로 펄스장절제술에 대한 환자의 접근성이 높아진 가운데, 고려대 안암병원은 앞으로 전극도자절제술 뿐 아니라 펄스장절제술의 임상 경험을 국내외 의료진과 공유하고 안전하고 효과적인 치료의 확산을 위한 교육과 협력에도 역할을 다할 계획이다.

최종일 고려대 안암병원 순환기내과 교수는 “심방세동 시술 8000례 달성은 단순한 시술 건수를 넘어 환자들에게 최상의 치료를 제공하기 위해 오랜 시간 쌓아온 경험과 연구의 결실”이라며 “심방세동은 환자마다 심장 구조와 부정맥의 양상, 위험도가 다르기 때문에 정확한 진단과 맞춤형 치료가 중요하다”고 말했다. 이어 “최고의 의료진들이 최상의 인프라를 기반으로 환자에게 가장 적합한 치료 전략을 제시하고, 새로운 시술기법과 임상연구를 발전시켜 국내 심방세동 치료 수준을 더욱 높일 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.